La dieta in estate, vero o falso? Istruzioni per i mesi caldi

Il mare “asciuga” e fa perdere peso. Col caldo, frutta a volontà. Meglio non esagerare con i cocktail... Ma cosa c’è di vero su cibi e alimentazione in estate? Abbiamo chiesto di fare chiarezza sui “vero” e i “falso” della dieta al mare a Evelina Flachi, nutrizionista e specialista in Scienze dell’alimentazione, consulente fissa di "È sempre mezzogiorno!" con Antonella Clerici (che tornerà il 12 settembre su Rai1).

L’alcol favorisce la disidratazione - VERO

«L’alcol richiede da parte dell’organismo una maggior quantità di acqua per essere elaborato, perciò può stimolare la diuresi aumentando anche la sensazione di sete».

In estate è più facile dimagrire - VERO

«Con il caldo, in generale l’appetito diminuisce e porta a scegliere cibi più leggeri e, quindi, anche con meno calorie. Inoltre in estate si è più invogliati a fare attività fisica all’aperto o a muoversi a piedi o in bicicletta. A chi vuole perdere peso suggerisco la Pentadieta che consiste nella formula alimentare del “5-1-5-1-5”. In pratica, possiamo ricordare che ciascuno dei 3 pasti principali deve contenere 5 nutrienti base, ovvero carboidrati, proteine, grassi vegetali, fibre e minerali. Gli spuntini, invece, devono essere scelti tra proteine o zuccheri: un alimento composto da un unico nutriente a metà mattina e nel pomeriggio, come un frutto. Si consigliano 5 giorni di dieta e 2 giorni alla settimana in cui si può sgarrare a pranzo o a cena, mangiando la pizza o un primo elaborato e, ogni tanto, anche una frittura».

Le carote favoriscono la tintarella - FALSO

«Come tutti gli ortaggi e frutti di colore giallo e arancio anche le carote sono ricche di betacarotene, precursore della vitamina A, che favorisce una buona idratazione e colorito della pelle, ma non stimola la produzione di melanina».

L’anguria è solo acqua - FALSO

«L’anguria è ricca di acqua, che idrata, ma anche di sali minerali che combattono la stanchezza muscolare. Fornisce antiossidanti, come il licopene, che contrasta i radicali liberi e i danni del sole. Inoltre è diuretica, può ostacolare la ritenzione idrica e dare un buon senso di sazietà».

Mai riempire il frigo - VERO

«Se lo caricate troppo, l’aria e il freddo non circolano bene e in questa stagione i cibi, con gli sbalzi termici, possono deperire più rapidamente. Inoltre non tenete a lungo lo sportello aperto e non vi riponete alimenti ancora caldi».

Sì alle grigliate - FALSO

«Nelle cotture al barbecue è facile incappare nell’insidia di bruciacchiare gli alimenti, che diventano così meno salutari o addirittura nocivi per la salute. Meglio grigliare solo quando la carbonella non ha più fiamma, mantenendo una distanza di almeno 20 centimetri dalla griglia, che deve essere ben pulita».

Il pesce protegge dai danni del sole - VERO

«Il pesce e i frutti di mare contengono proteine nobili e acidi grassi Omega 3 che proteggono il collagene e l’elastina della pelle messa a dura prova durante l’esposizione al sole. Contengono inoltre zinco e selenio, sali minerali utili contro il precoce invecchiamento cellulare».

Le bevande calde rinfrescano - VERO

«Se consumiamo bevande molto calde, la temperatura corporea in genere aumenta. Per tornare ai 37°C, il corpo inizierà ad accelerare il processo di sudorazione che ci aiuta a mantenere un equilibrio termico procurando una sensazione di frescura. Le bibite molto fredde, spesso anche molto dolci, hanno un effetto dissetante momentaneo e di breve durata».

Per i primi freddi meglio i cereali integrali - VERO

«Pasta e riso integrali forniscono fibre che regolarizzano l’intestino e danno un effetto saziante. Due virtù che aumentano se vengono aggiunti anche legumi e verdure di stagione».

Il gelato può sostituire il pranzo - FALSO

«Il gelato può essere di vari gusti ma non contiene tutti i nutrienti nelle corrette percentuali. Può costituire solo una scelta occasionale, tanto più che ha un ridotto effetto saziante».

Per il bagno aspettate almeno due ore dal pranzo - VERO e FALSO

«Dipende da come è composto il pranzo. I tempi di digestione degli alimenti sono molto variabili. Pasti elaborati, ricchi di grassi, richiedono anche più di 4 ore. Quindi meglio fare pasti semplici per un bagno in tranquillità».

La banana dà pronta energia - VERO

«È un frutto ricco di potassio, minerale che serve ad aumentare il tono muscolare e quindi ad affrontare improvvisi cali di energia e stanchezza».