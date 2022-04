La “Giornata della Terra”: i consigli di Mario Tozzi per l’ambiente

Il 22 aprile è la festa dedicata all’ambiente istituita nel 1970 Barbara Mosconi







Buon compleanno! Il 22 aprile, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, si celebra la “Giornata della Terra” (in inglese “Earth Day”). È la festa dedicata all’ambiente istituita nel 1970 quando quel giorno 20 milioni di americani manifestarono per il pianeta. E il 22 aprile su RaiPlay c’è #OnePeopleOnePlanet, una maratona tv in diretta da Roma con servizi e interventi che “festeggiano” il pianeta.

Al nostro pianeta il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi da anni dedica tutta la sua attenzione e molte trasmissioni televisive. Ora è alle prese con sei nuove puntate di “Sapiens” (dal 21 maggio su Rai3 mentre le precedenti sono disponibili su RaiPlay), che come sottotitolo ha: “Un solo pianeta” perché, dice Tozzi, «l’unico piano è far vivere 8 miliardi di uomini, di “Sapiens” appunto, su questo pianeta. Non ce n’è un altro».

È giusto celebrare l’ambiente e la Terra?

«Sì, è giusto, ma non serve a niente. Sono 50 anni che lo facciamo e l’utilità è pari a zero. I veri provvedimenti non vengono presi».

Quali sarebbero?

«In questo momento l’emergenza climatica è la più urgente, dovremmo azzerare le emissioni che alterano il clima. Ci si dovrebbe riunire e dire: “Da domani basta investimenti in petrolio, carbone e gas”, non dico farli precipitare, ma almeno mantenere quelli attuali e, invece, si continua a investire lì».

Quando abbiamo cominciato a preoccuparci per la Terra?

«I più illuminati lo fanno da sempre, per gli altri il punto di svolta è stato il 1992 con il Summit della Terra di Rio de Janeiro dove si sono formalizzate una serie di proposte. Ma non è seguito l’atto pratico. Per esempio, si discuteva delle foreste da salvare, ma la corsa alla deforestazione non si è fermata».

La preoccupazione è aumentata o diminuita nel tempo?

«Ora è più diffusa nella popolazione ma non nelle istituzioni. Però se molte persone fanno la loro parte e mettono in pratica cambiamenti di abitudini e consumi, come spiego nella pagina accanto, se si sanziona chi si comporta male non comprando certi beni e servizi, aziende e imprenditori riconvertiranno i propri prodotti e anche le nazioni dovranno prenderne coscienza».

Il suo primo comportamento “virtuoso”?

«Verso i 35 anni sono diventato vegetariano per ragioni ambientali: quello che mangi cambia il clima. Per un chilo di bistecca argentina occorrono sette litri di petrolio (come per tutte le carni degli allevamenti intensivi) più 20 mila chilometri per arrivare da noi. Poi ho scelto di non avere auto a combustione: ora ho una vetturetta elettrica e la bicicletta. Dieta e trasporti sono un gran pezzo del problema».

Da 40 anni gira l’Italia da geologo e divulgatore. Il nostro Paese è messo meglio o peggio rispetto al resto del mondo?

«Un tempo l’Italia era messa meglio, ancora oggi c’è la maggior ricchezza di vita e la maggior biodiversità, ma è diventato un Paese troppo abitato, abbiamo 200 abitanti per chilometro quadrato, escludendo Appennini e Alpi. Soprattutto c’è troppo suolo edificato, costruiamo dappertutto, alla velocità di un metro quadrato al secondo, siamo dei muratori incalliti».

Se vogliamo informarci cosa dobbiamo fare?

«Ci sono un sacco di libri in giro, qualche trasmissione, a parte le mie, e programmi su Internet. Ma bisognerebbe sviluppare un’educazione ambientale sin dalla scuola, i programmi scolastici non la comprendono, i libri di testo trascurano l’ambiente mettendolo in riquadri e i professori purtroppo non sono molto preparati».

Qualche consiglio per aiutare il mondo iniziando da casa nostra