Ecco alcune delle foto che ritraggono il campione da piccolo, tra foto e vecchie scarpe da corsa Marcell Jacobs Alessandro Alicandri







Nei luoghi dov'è cresciuto Marcell Jacobs, oro nei 100 metri maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la festa non è ancora finita. Abbiamo incontrato a Villa Athena, centro sportivo e luogo per vacanze, la mamma di Marcell, Viviana Masini.

La mamma di Marcell Jacobs festeggia l'oro, ecco le foto

Abbiamo qui trovato alcuni “cimeli” che celebrano l'atleta, come una foto da bambino, le sue vecchie scarpe dell'incenso che a ogni gara, come gesto scaramantico, la mamma accende per portagli fortuna. Il centro, aperto agli atleti della FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera, è stato anche uno dei posti di Marcell durante questa lunga epidemia si è allenato per prepararsi a questa magnifica Olimpiade.



Ringraziamo per gli scatti Matilda Appiani.