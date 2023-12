La mise en place di Natale: i consigli dello chef Antonio Lorenzon

Il vincitore di "MasterChef" nel 2020 è un grande appassionato di lifestyle che presta sempre grande attenzione all’impiattamento Simona De Gregorio







Non solo un grande cuoco, come ha dimostrato anche vincendo l’edizione di "MasterChef" nel 2020. Antonio Lorenzon è anche un grande appassionato di lifestyle che presta sempre grande attenzione anche all’impiattamento. E nel suo programma "A tavola con Lorenzon", disponibile su Discovery+, ci regala tantissimi consigli sulla mise en place più adatta per creare la giusta atmosfera in ogni occasione. Nessuno meglio di lui, quindi, può darci idee originali per addobbare la tavola di Natale e suggerimenti preziosi sul galateo delle Feste.

Antonio, iniziamo dalla scelta della tovaglia…

«Quest’anno c’è un forte ritorno alla tradizione, perciò al tartan, al rosso e al verde bosco. Se non si vuole usare la tovaglia, vanno benissimo anche un runner rosso e delle tovagliette all’americana».

Passiamo alle regole per apparecchiare.

«Le regole sono sdoganate. Poiché si tratta di una tavolata di festa in famiglia, la cosa essenziale è creare un giusto clima di convivialità. Il sottopiatto non deve mai mancare e personalmente lo preferisco decorato magari con un pino o un alberello, così come i piatti: se hanno dei disegni in tema mettono subito allegria rispetto al classico bianco. I tovaglioli stanno bene dove c’è posto: se il tavolo è grande si posizionano alla sinistra del piatto altrimenti sul sottopiatto. Così come non è necessario apparecchiare con tutte le posate. Sono sufficienti un coltello, una forchetta ed eventualmente un cucchiaio e poi si sostituiscono man mano che si servono le altre portate».

Un errore da non fare?

«Riguarda i bicchieri. Devono essere sempre tre: un tumbler per l’acqua, un calice per il vino bianco e un baloon per il rosso».

Per il pane è preferibile mettere il piattino?

«No, consiglio dei semplici cestini in cui inserire 4 o 5 tipi di pane, assieme a dei taralli e dei grissini, da mettere ai due lati della tavola, aggiungendone uno al centro se si è in tanti».

Come decorare la tavola?

«A me piace mettere dei festoni di pino lungo tutto il tavolo in cui dispongo pigne, bacche, candele, lucine, palline… insomma, come fosse un albero di Natale. E poi nei mobili intorno sistemo tante candele di varie grandezze».

Spetta al padrone di casa servire gli ospiti o è meglio che ognuno si serva da solo una volta portate le pietanze in tavola?

«L’impiattamento è compito del padrone di casa. Io porto pentole e teglie con un carrello da cucina e servo tutti quanti, poi le lascio a disposizione in modo che ognuno possa alzarsi e fare il bis».

Consiglia di mettere dei segnaposto o lasciare che ognuno si sieda dove vuole?

«Direi che è preferibile assegnare i posti a sedere agli ospiti una volta che sono arrivati. Tra familiari ci possono essere state delle piccole liti o delle tensioni, perciò meglio tastare gli umori e decidere all’ultimo momento dove farli accomodare. In ogni caso i padroni di casa non dovrebbero mai sedere vicini, ma ai lati opposti della tavola, in modo da animare la conversazione senza che nessuno si senta messo in disparte».

Prima del dolce, la tavola va sparecchiata?

«Assolutamente sì. E pure questo è compito del padrone di casa, anche se gli ospiti si offrono di aiutarlo (si crea soltanto del caos perché non sanno dove e come sistemare le cose)».

Dal momento che non tutti gli ospiti arrivano nello stesso momento, come accoglierli?

«Con quello che si chiama “welcome”, il benvenuto. Occorre predisporre un tavolo anche piccolo, in cui sistemare bottiglie di prosecco e dei flûte insieme con piccoli stuzzichini, come mini tartine, tartellette di sfoglia, prugne avvolte nella pancetta affumicata... Piccoli sfizi per non brindare a stomaco vuoto senza però rovinarsi l’appetito».

Lei ama decorare i piatti che serve in tavola. Qualche idea?

«Sopra i tortellini in brodo sta bene qualche filo di erba cipollina, nei ravioli asciutti si può aggiungere una spruzzata di noci tritate. Io amo molto anche i fiori edibili, la viola del pensiero per esempio sta bene su tutti i piatti. Così come tutti i germogli fioriti di verdure».