La Regina Elisabetta è morta a 96 anni

Ci lascia l'8 settembre uno dei personaggi più importanti della storia politica, culturale e del costume mondiale Alessandro Alicandri







Tutto il mondo piange la morte della Regina Elisabetta. È morta l'8 settembre 2022, all'età di 96 anni. Fino a pochi giorni fa era operativa e attiva nei suoi impegni istituzionali ma nelle ultime ore è stata sotto supervisione medica all'ospedale di Balmoral, in Scozia. Tutti i figli della Regina si sono man mano riuniti avvicinandosi a lei a Aberdeen, città portuale del Nord-est della Scozia. Non sono ancora chiare le cause della morte, ma fino a poche ore hanno provato a rassicurare che si trova in condizioni di riposo e di controllo. Figlia del Duca di York, diventato poi re come Giorgio VI, la Regina Elisabetta è diventata erede al trono nel 1936, anno in cui lo zio Edoardo VIII ha abdicato. Nel 1947 ha sposato il principe Filippo (morto il 9 aprile del 2021, al quale teneva in modo molto speciale) e dal loro amore sono nati quattro figli: Carlo, Anna. Andrea e Edoardo.