LaSfida: abbiamo portato Sorrisi in mezzo a voi!

10 Dicembre 2019 | 11:36 di Alessandro Alicandri

Come sapete noi di Sorrisi viaggiamo sempre su e giù per l’Italia per incontrare i vostri personaggi preferiti. Lo scorso novembre abbiamo fatto la trasferta più bella: percorrere più di 2.000 chilometri per abbracciare voi lettori! #LaSfida è entrata nei centri commerciali di Roma, Firenze e Brescia per portare il nostro mondo a un passo dalle vostre case.

Tanti premi sono stati assegnati ai vincitori del nostro divertente quiz musicale e nessuno è andato via a mani vuote. Chi ha giocato con noi si è aggiudicato un abbonamento digitale di un anno a Sorrisi e due biglietti per la “Partita del cuore” 2020, l’evento di beneficenza della Nazionale Cantanti. In più, i vincitori hanno avuto dei biglietti per alcuni grandi concerti e la maglia originale della Nazionale Cantanti. Moreno e Biondo, nostri ospiti, hanno regalato tre mini concerti al pubblico. Tutti i fan presenti sono riusciti ad avere una foto e un abbraccio con loro.

Di questi giorni ricorderemo l’enorme affetto dimostrato verso il nostro Supertelegattone Oscar, amato dai grandi e dai bambini. Non dimenticheremo la partecipazione che ci avete dimostrato: tanti di voi si sono avvicinati ricordandoci da quanto tempo sono affezionati al nostro settimanale. E altri, di fronte all’offerta di una copia gratuita, ci hanno detto: «Grazie, la prendo e la regalo volentieri, ma il mio Sorrisi è già in salotto».

Sulla nostra pagina Instagram, dove sono presenti i video e le foto dell’evento, molti ci hanno chiesto di raggiungervi in altri luoghi d’Italia nel 2020. Stiamo lavorando per voi...