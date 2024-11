Le buone azioni iniziano ora e durano tutto l’anno

Noi di Sorrisi abbiamo deciso di sostenere ActionAid e le sue campagne. E anche voi potete dare una mano per un’ottima causa Solange Savagnone







Non bisogna essere buoni soltanto a Natale, bisogna cambiare mentalità e aprirsi agli altri, soprattutto se meno fortunati, e farlo sempre. Per questo Sorrisi ha deciso di sostenere ActionAid, un’organizzazione internazionale indipendente per la tutela dei diritti fondamentali che da oltre 50 anni sviluppa programmi di aiuto a distanza e realizza progetti a supporto di bambine, donne, di famiglie in difficoltà e delle comunità in cui vivono, in Italia e in 71 Paesi del Sud del mondo come Tanzania, India e Brasile.

L’orto annesso alla struttura

In concreto, si tratta di costruire pozzi per l’acqua, sostenere i piccoli agricoltori, favorire l’accesso all’istruzione formando insegnanti e creando infrastrutture, distribuire kit igienici, medicine e vaccini. E ancora, si aggiungono campagne di sensibilizzazione contro il lavoro minorile, gli abusi e le violenze sui bambini e i matrimoni precoci dando anche un supporto legale.

Le attività sono tantissime e sostenute in larga parte da donazioni provenienti da famiglie, privati cittadini e aziende. Complessivamente, con il contributo dei suoi sostenitori, ActionAid aiuta oltre cinque milioni di persone. Insomma, c’è tanto da fare, basta un po’ di buona volontà. Noi di Sorrisi iniziamo il nostro supporto adesso, in occasione delle Festività, ma poi proseguiremo anche nel corso del 2025 con diverse iniziative di cui vi parleremo nei prossimi mesi.

Tre bambini sui banchi di scuola

Nel frattempo, anche voi potete dare una mano scegliendo sul sito regaliperunsogno.actionaid.it un regalo solidale targato ActionAid. Questo significa scegliere di difendere i diritti fondamentali delle comunità più emarginate: si può garantire istruzione di qualità ai bambini vulnerabili o l’accesso alle cure primarie per le neomamme e per i loro neonati. Inoltre, quelli proposti, sono prodotti totalmente sostenibili, realizzati con materiali naturali di eccellenza e nel rispetto della filiera etica, senza compromettere il futuro delle nuove generazioni. Non vi resta che darvi allo shopping. E se è a fin di bene, ancora meglio!