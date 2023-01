Le Family Room della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald aiutano le famiglie dei bambini malati

Danno alle famiglie la possibilità di restare unite e vicine ai propri bambini e alle cure ospedaliere necessarie Una delle Family Room dell'ospedale Niguarda di Milano Redazione Sorrisi







Un bambino malato deve spesso curarsi lontano dalla sua città e spesso le famiglie necessitano di ospitalità. La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, grazie alle Case Ronald McDonald e alle Family Room, da alle famiglie la possibilità di restare unite e vicine ai propri bambini e alle cure ospedaliere necessarie.

Con le Ronald McDonald Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici, offre ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera in modo che tutti i bambini possano accedere alle cure mediche e che le loro famiglie vengano supportate e attivamente coinvolte nella cura dei propri figli.

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è una realtà non a scopo di lucro, nata in Italia nel 1999 con l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in condizione di disagio ad avere un futuro migliore. In questi anni è stata sempre presente con operazioni di ristrutturazione e allestimento di nuove aree di degenza interne agli ospedali e con donazioni di apparecchiature mediche in alcuni dei maggiori ospedali pediatrici italiani. L’opera principale è, però, quella di aprire e gestire le Case Ronald McDonald, vicino ai principali centri pediatrici in Italia, e le Ronald McDonald Family Room all’interno dei padiglioni pediatrici dei principali ospedali italiani.

Le Case Ronald McDonald attive in Italia sono 4: Casa Ronald Brescia, Casa Ronald Roma Palidoro, Casa Ronald Roma Bellosguardo e Casa Ronald Firenze. Le Ronald McDonald Family Room invece sono 3 e si trovano a Bologna, Alessandria e Milano. Queste operano in collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, AOU Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, ASST Spedali Civili di Brescia, Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria AOU Meyer di Firenze e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Dall’apertura della prima Casa Ronald in Italia, nel 2007 a oggi sono state accolte nelle Case Ronald e Family Room più di 48.000 persone, per oltre 250.000 notti in totale. Ogni anno, le Case Ronald e Family Room italiane consentono alle famiglie ospiti un risparmio di quasi 2 milioni di euro in spese di alloggio.