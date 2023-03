Le piante a primavera: i consigli di Luca Sardella

La primavera è una stagione di passaggio, dal freddo al caldo, dall’interno delle case all’esterno delle terrazze e dei giardini. E così pure le nostre amiche piante devono attraversare alcuni cambiamenti. L’esperto dal pollice verde Luca Sardella (che vediamo con la sua rubrica a "Striscia la notizia") ci aiuta ad affrontarli nel modo giusto.

Dal salotto al balcone

Questi ultimi giorni di marzo sono il periodo giusto per spostare le piante da dentro a fuori casa (per chi abita al Centro-Nord il periodo si può allungare fino a metà aprile), controllando che le temperature di notte non scendano troppo. Dopo metà aprile le piante non si toccano più perché sono in ripresa vegetativa, mettono le gemme nuove, la linfa si sveglia, c’è più fotosintesi clorofilliana e i cambiamenti le disturbano e le stressano.

Rinvasi e concime

Stesso discorso per i rinvasi, vanno fatti adesso. Il nuovo vaso deve essere solo leggermente più grande. Lo stesso vale per la concimazione. In questo periodo usate un concime a lenta cessione: versate sul terreno un cucchiaio per un vaso di medie dimensioni, a seguire un’annaffiatura leggera. Per quanto riguarda la scelta del terriccio, un quarto deve essere terreno normale da giardino e un quarto terra pesante argillosa che trattiene l’umidità (tranne per le piante grasse), visto il clima sempre più caldo. Per il resto usate terriccio di bosco o con un substrato di humus e sostanze organiche ricche di elementi nutritivi. Deve essere soffice e poroso, perché le radici hanno bisogno di ossigeno, e perché aiuta un veloce drenaggio dell’acqua (evitando la formazione di muffa). Occhio che il terreno non sia già stato utilizzato altrimenti è impoverito e potrebbe nascondere batteri e virus.

La scelta al vivaio

Quando acquistate una pianta, guardate per prima cosa “l’accestimento”, ossia se alla base parte un cespuglio. La pianta nuova deve essere bella “accestita” o, se si tratta di un alberello, deve avere una bella chioma. Portate una lente d’ingrandimento e accertatevi che non ci siano macchie e buchi o ragnetti sul tronco e sui rami o afidi sotto le foglie (una volta a casa si moltiplicano e portano malattie). Inoltre, evitate le piante con muschio verde in superficie e sui tronchi (indica eccesso di umidità sul terreno) o con depositi di sale bianco o grigio (troppo fertilizzante impiegato per le piante più deboli).

La pianta del momento

La yucca (detta anche “tronchetto della felicità” perché simbolo di fortuna) si rinvasa proprio in primavera. Dividete la pianta dall’alto in basso in due, comprese le radici, oppure staccate uno dei germogli che si formano alla base. Drenate il fondo del vaso con argilla o ghiaia, aggiungete terreno normale o da giardino e un po’ di torba e sabbia per ammorbidire. Ha bisogno di tanta luce e umidità.