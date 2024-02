Le sfilate: donne in passerella, Milano paralizzata

Il racconto di una giornata tra sfilate, modelle e ingorghi Monica Agostini







È il momento delle sfilate femminili che ci mostrano come vestiremo il prossimo autunno-inverno: modelle, vip, giornalisti, fotografi e un sacco di “auto blu” (che poi sono nere, con tanto di finestrini oscurati) invadono le vie, tutte le vie, di Milano. Più che parlare di abiti e di tendenze, qui vi racconto la baraonda di questi giorni e il mondo delle sfilate, le sfilate a cui ho assistito e quelle in cui sono stata fuori a guardare, perché anche questo fa parte del grande e folle show che è la moda.

Un Iceberg caldissimo

La mia giornata è iniziata presto: sveglia alle 6.30 per essere alle 8 alla Pelota di via Palermo (dove un tempo si giocava alla “pelota”, appunto, la cosiddetta “palla basca”, e la gente scommetteva). Qui ho assistito alla preparazione di “trucco e parrucco” delle modelle per la sfilata di Iceberg: mi devo ritenere fortunata perché truccatori e parrucchieri sono arrivati alle 6 di mattina!

Nella stanza si sono alternate oltre 40 modelle. Il capo dei truccatori, (Patrick Glatthaar di Mac) ha definito il look (pelle al naturale, labbra scurissime) che tutti i 18 truccatori hanno poi replicato: prima di andare a mettersi gli abiti di sfilata, ogni modella ripassava da lui per farsi dare l’ok finale.

Io, per poter entrare e uscire dal backstage in libertà, sono stata munita del bracciale bianco di riconoscimento. Intanto si è accumulato un po’ di ritardo: la sfilata è iniziata mezz’ora dopo rispetto al previsto.

Marras, show da sogno

La mia seconda tappa è stata la sfilata di Antonio Marras, dall’altra parte della città. La Camera della Moda, che organizza tutto, mette a disposizione dei giornali di moda più importanti un certo numero di van e di auto, che però non bastano per tutti. E gli altri? Si muovono in autonomia, con auto personali o motorini che rendono più agevoli gli spostamenti.

Marras ha sempre musica e scenografie bellissime: si rifà a un pezzo di storia di Sardegna, la sua regione d’origine, e in questo caso ripercorre la vicenda della principessa medievale Eleonora d’Arborea. La sua sfilata invece dei classici 10 minuti dura mezz’ora: i look sono 70, in chiusura va a tutto volume “Lontano dagli occhi” di Gianna Nannini.

Hoshi, Victoria e Rose

La sfilata successiva è quella di Diesel: non ho l’invito ma raggiungo la zona per vedere la situazione. Per fare 300 metri in auto impiego 10 minuti: van e auto bloccano la strada scaricando di fronte all’ingresso celebrità e giornalisti per poi ripartire, parcheggiando in modo “creativo” a pochi metri di distanza, in attesa della fine dello show, per la gioia dei residenti del quartiere...

Fuori, una massa di ragazzini urlanti attende alcuni ospiti d’onore, tra cui Hoshi, popstar coreana, Victoria De Angelis dei Måneskin e Rose Villain, reduce da Sanremo. Alle 13, conservando la mezz’ora di ritardo accumulata dalla mattina, la terra inizia a tremare al ritmo della musica partita dentro alla struttura.

Vip veri e vip finti

Ultima destinazione: Fendi. Avete dei dubbi che la sfilata fosse (di nuovo) dalla parte opposta della città? Arrivo verso le 13.30, mentre fuori, da entrambi i lati della strada, c’è la solita folla di fan. La polizia locale cerca invano di mettere ordine nel traffico, qualcuno urla: «Andate a lavorare!». Vedo un signore vestito da re, con tanto di corona, due ragazze con maglie di squadre di calcio e pantaloni attillati dai mille colori, e una donna vestita di giallo che non ha l’invito ma vuole farsi fotografare. E i fotografi, super esperti di scatti veloci ma perfetti, salgono su mini seggiolini per avere l’inquadratura migliore. Si scatenano le grida quando arrivano le star: la cantante brasiliana Iza, celebrità cinesi e coreane, l’attrice Jessica Biel. Ora però, con un tempismo perfetto, il mio cellulare si scarica. Proprio nel momento in cui si conclude questa giornata “modaiola”.