L’evoluzione di Power Talent Agency: Entertainment Power, W Power, Fit Power e Z Power

Power Talent Agency, l’agenzia di talent di Mondadori Media, crea i nuovi spin-off Entertainment Power, W Power, Fit Power e Z Power. La scelta strategica rientra nel percorso di crescita e sviluppo e rappresenta un’evoluzione chiave dell’offerta della Talent Agency che, così, sarà in grado di mettere a disposizione soluzioni ancora più personalizzate ed efficaci per soddisfare le esigenze del mercato.

Power, che è già una realtà unica nel panorama digitale italiano con 25 milioni di follower, 30 milioni di video views e 40 milioni di interazioni, potrà comunicare in modo ancora più chiaro la forza e i valori dei talent del roster e creerà sinergie con i brand Mondadori Media di riferimento.

Ogni spin-off è, infatti, dedicato a tematiche e talent specifici, il che permetterà di offrire una gamma ancora più ampia di opportunità, oltre a garantire un approccio più mirato alla gestione attenta dei talent stessi e delle loro unicità.

"I nuovi spin-off sono stati concepiti per creare connessioni sempre più forti tra i talent e i brand editoriali di Mondadori Media, sfruttando al massimo il potenziale creativo e commerciale”, ha dichiarato Alessandra Rigolio, CEO di Power Talent Agency. “Per Power rappresenta una nuova fase di evoluzione. Abbiamo progettato cluster specializzati per generare collaborazioni innovative e dinamiche, con un approccio che riflette l’impegno costante dell’agenzia nell’offrire soluzioni personalizzate in grado di incontrare le esigenze del mercato trasformando le unicità dei talent in valore per i brand.”

Oltre a Power, già composta da talenti con background artistici diversi - dal cinema alla fotografia, dalla danza alla valorizzazione dell’imprenditorialità - ecco le nuove declinazioni:

Entertainment Power è dedicato ai talent dell’area intrattenimento, per i quali la forza risiede nella loro capacità di storytelling e nell’abilità di catturare l’attenzione, creando connessioni forti con i propri follower.

è dedicato ai talent dell’area intrattenimento, per i quali la forza risiede nella loro capacità di storytelling e nell’abilità di catturare l’attenzione, creando connessioni forti con i propri follower. W Power è lo spin off dalla duplice anima: i suoi talent portano avanti i valori Diversity & Insclusion, Self care e anti-stereotipi, senza dimenticare le passioni – dal make up alla skin e body care, fino ai trend e al fashion. Esattamente come il brand editoriale The Wom – il media brand digitale 100% inclusivo di Mondadori Media - con cui si creano importanti opportunità di integrazione progettuale.

è lo spin off dalla duplice anima: i suoi talent portano avanti i valori Diversity & Insclusion, Self care e anti-stereotipi, senza dimenticare le passioni – dal make up alla skin e body care, fino ai trend e al fashion. Esattamente come il brand editoriale The Wom – il media brand digitale 100% inclusivo di Mondadori Media - con cui si creano importanti opportunità di integrazione progettuale. I talent legati al mondo Fitness & Wellness si concentrano in Fit Power , la divisione nata in sinergia con Mypersonaltrainer - il brand leader nel mondo della salute, del benessere e dell’alimentazione sana - proponendo iniziative incentrate sulle parole chiave: fit food, healthy habits, fitness, equilibrio tra corpo e mente e healthcare.

, la divisione nata in sinergia con Mypersonaltrainer - il brand leader nel mondo della salute, del benessere e dell’alimentazione sana - proponendo iniziative incentrate sulle parole chiave: fit food, healthy habits, fitness, equilibrio tra corpo e mente e healthcare. Infine, annunciato in occasione dello IAB Forum 2023, Z Power, lo spin off incentrato sui talent che si relazionano con la Gen Z. Questi giovani talenti appartengono alla nuova generazione, parlano e condividono con il loro giovane pubblico i valori in cui credono. Il suo lancio arricchisce la proposta di Mondadori Media per la comunicazione con le nuove generazioni, grazie anche alla collaborazione con il brand editoriale Webboh, il primo dedicato alla Gen Z.

Il nuovo “look”, che comprende anche un’innovativa grafica specifica per ogni spin off, cattura l’energia, l’inventiva e l’ambizione che guidano Power.

Per concludere, il nuovo passo evolutivo di Power consente ai brand di interagire appieno con i talent, sfruttando le loro competenze e personalità, creando così campagne di influencer marketing ancora più autentiche e coinvolgenti - non solo social - e sviluppando partnership durature in grado di generare risultati significativi.