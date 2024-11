40 anni di “Dragon Ball”, la saga torna in edicola

"Dragon Ball" compie 40 anni e Mondadori festeggia l'anniversario riportando in edicola l'amatissimo manga di Akira Toriyama Alcuni tra i più importanti personaggi di “Dragon Ball Z”: Goku, alle sue spalle Vegeta e Gohan, dietro di loro Crilin e Piccolo Paolo Di Lorenzo







Goku compie otto lustri e non li dimostra. Era il 20 novembre 1984 quando, nelle fumetterie giapponesi, fece capolino "Dragon Ball" all'interno della rivista di manga Weekly Shōnen Jump. Il suo ideatore era Akira Toriyama, già celebre nel Paese del Sol Levante per avere creato i personaggi di "Dr. Slump e Arale", la serie con protagonista l'adorabile bambina robot dai capelli viola.

Nel giro di poco tempo "Dragon Ball" è diventato un fenomeno globale che non accenna a scemare, continuando a conquistare nuove generazioni di appassionati; la più recente iterazione, "Dragon Ball Daima", è approdata nelle scorse settimane su Netflix con episodi settimanali.

Verso la fine degli Anni 90, la saga è arrivata sugli schermi italiani grazie a Italia 1, consacrandolo a cult per i ragazzi della Generazione X e Millennial che, lo scorso marzo, hanno pianto la morte di Toriyama, scomparso all'età di 68 anni a causa di un tumore. Ancora oggi restano nel cuore di molti le avventure alla ricerca delle Sfere del Drago.

In occasione del 40° anniversario, arriva in edicola la serie completa di "Dragon Ball", in collaborazione con "La Gazzetta dello Sport". Dall'infanzia del guerriero Saiyan alla sua maturità, riviviamo ogni momento della grande saga che ha reso celebri i guerrieri Z tra minacce cosmiche ed evoluzioni sorprendenti. Con la prima uscita, dal 20 novembre in edicola a soli €4,99 grazie a Star Comics, un poster in regalo: abbinato a ogni volume ci sarà una cartolina da collezione in omaggio.