Achille Lauro: il suo secondo libro è “16 marzo – L’ultima notte”

12 Maggio 2020 | 16:53 di Redazione Sorrisi

S’intitola “16 marzo – L’ultima notte”, il secondo libro di Achille Lauro edito da Rizzoli. È già disponibile in preorder e si troverà nelle librerie a partire dal 19 maggio. Dopo “Sono io Amleto” torna con un’opera che mescola prosa e poesia.

Un’ultima notte tra presente passato e futuro, raccontata con una nuova consapevolezza e maturità. Non più un ragazzo, ma un uomo maturo, Achille Lauro racconta chi è davvero Lauro De Marinis.



Commenta così, nella prefazione, Alessandro Michele (direttore creativo di Gucci) «In un mondo in cui l’identità di genere maschile è ancora purtroppo forgiata da stereotipi che presentano caratteri di violenta tossicità, Lauro offre una possibilità di ripensamento. Questo suo fregarsene, leggero e consapevole, è rigenerante. È prassi poetica, creatrice. È preludio di un futuro che Lauro coltiva in maniera spavalda e giocosa, come un pittore folle che accarezza sogni tremolanti».