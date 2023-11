Alfonso Signorini: «Nel mio libro vi racconto il mito di Maria Callas»

Il conduttore del “GF” ha ripreso in mano il libro “Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas” e l’ha ripubblicato con nuovi contenuti Solange Savagnone







Per i 100 anni dalla nascita di Maria Callas, il 2 dicembre (ma la data è incerta: sull’atto di nascita c’è scritto 3 dicembre mentre sul passaporto 2), Alfonso Signorini, conduttore del “Grande Fratello” ma anche scrittore e regista di opere liriche, ha ripreso in mano il libro scritto nel 2007 “Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas” e l’ha ripubblicato con nuovi contenuti: «Sono un centinaio di pagine in più: ho aggiunto dei capitoli nuovi elaborando storie che avevo volutamente trascurato essendomi concentrato sulla relazione con Onassis. Ora invece approfondisco il rapporto con altri uomini importanti della sua vita, dai registi Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini al collega e amante Giuseppe Di Stefano».

Ha trovato nuove lettere autografe della stessa Divina?

«La base è sempre la stessa, avevo ancora tantissimo materiale da utilizzare, lettere e appunti, e nemmeno questa volta l’ho sfruttato tutto!».

Il giorno del centenario lei festeggerà in qualche modo?

«Purtroppo lavorerò, lo celebrerò per conto mio come sempre. Ho i miei riti per quanto riguarda la Callas. Intanto ogni 3 dicembre faccio dire una messa per lei e poi ascolto per tutto il giorno un’opera diversa. Quest’anno è “Medea” di Luigi Cherubini».

Perché Maria Callas è ancora un personaggio così moderno?

«Non abbiamo a che fare con una semplice interprete, ma con un’icona immortale, senza tempo. Al pari di poche altre, come Marilyn Monroe o Michael Jackson. È di una contemporaneità assoluta, anche se ha vissuto negli Anni 50 e 60 è ancora oggi molto attuale. Chi fa musica, non solo chi canta, non può prescindere dalla sua lezione. In lei è tutto moderno, è figlia dei nostri tempi, lo è stata a livello artistico ma anche come persona. Si è messa totalmente in gioco e ha saputo sacrificare la sua arte per amore, anche se ne è uscita con le ossa rotte».

E poi era anche icona di stile, un modello per tante donne.

«Lei nasce goffa e tarchiata, con problemi di metabolismo, ma a un certo punto decide che deve cambiare. La mania di perfezione che voleva raggiungere nella musica doveva passare anche attraverso la perfezione nella vita. E sceglie di trasformarsi nel modello a cui molte donne di allora si ispiravano: Audrey Hepburn. Si sottopone all’elettrostimolazione a Ginevra, tecnica per rassodare i tessuti, dopo essere dimagrita 30 chili in due mesi grazie al fatto di aver ingerito vermi di tenia. Allora era una pratica diffusa. Diventa così un’icona, si veste Chanel, Biki ed Hermès, indossa gioielli dei marchi Tiffany e Faraone, ma sempre con rigore ed eleganza. È stata la prima donna a essere “sponsorizzata”: la casa di alta gioielleria Van Cleef & Arpels la volle contrattualizzare per farle indossare le sue creazioni».

A un profano, da quale opera consiglia di partire per conoscerla?

«Per capire chi è, basta ascoltarla. “Casta Diva” è il suo manifesto, è un viaggio sulla Luna con discesa vorticosa sulla Terra. Lei è la voce dell’anima, un’aliena che non ti lascia indifferente».

Come vede Angelina Jolie nei suoi panni, nel film diretto da Pablo Larraín?

«Sono terrorizzato, non c’entra nulla. L’unica che oggi potrebbe interpretarla, per somiglianza fisica e storia simile, è Lady Gaga».

Sono stati girati tanti film su di lei. Qual è il suo preferito?

«Nessuno, neanche quello di Franco Zeffirelli o la fiction con Luisa Ranieri, che criticai aspramente anche se è una bravissima attrice. La Callas è difficile da interpretare perché non appartiene a questo mondo».

Pure il suo libro doveva diventare un film. Il progetto è naufragato?

«No, è ancora lì. Si può fare ma solo a un determinato livello, altrimenti non lo firmo. È una produzione dai costi altissimi che in questo momento neanche Hollywood può permettersi».

Invece il “Grande Fratello” va a gonfie vele. Facciamo un bilancio?

«Sono molto contento e non era scontato che riuscisse ad avere questi ascolti, visto che era partito con problemi e critiche, con un cast fatto in prevalenza da persone comuni che incuriosiscono meno il pubblico».

La formula di scegliere pochi vip e tanta gente comune, però, sta funzionando.

«Sì e ne sono felice. C’è una maggiore educazione. Tutte le persone dentro la Casa sanno quali sono i limiti da rispettare, sono mature, anche se giovani e senza esperienze in tv. Non sono schiavi dei social e portano in scena storie di vita in cui ognuno si rispecchia».

Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che l’affiancano in studio, soddisfano le sue aspettative?

«Sono bravissime. Cesara è molto intelligente ed empatica, dà una lettura del programma sempre rassicurante, è costruttiva, non troppo critica e questo tranquillizza lo spettatore. Rebecca vive questa esperienza con tanta voglia di imparare, essendo al debutto in tv, con le sue insicurezze e il suo entusiasmo. Migliora in fretta, avrà un bel futuro».

A proposito di futuro, le il 7 aprile 2024 compie 60 anni. Tempo fa aveva detto in un’intervista che a quell’età si sarebbe ritirato sui suoi monti: è ancora dell’idea?

«Dopo l’esempio di Gerry Scotti posso fare quello che mi pare, se resiste lui posso riuscirci anche io (ride)!».

Un regalo che vorrebbe farsi?

«Più tempo per me. Viviamo con dei ritmi tali che non riesco a godermi quello che ho. La vita è un soffio e voglio prendermi ancora qualche soddisfazione. Cerco anche di costruirmi delle prospettive nuove. La prossima estate, per esempio, debutterò all’Arena di Verona con la regia di “La Bohème” di Puccini. Un traguardo importante. Mentre dicembre sarà un mese complicato perché a Catania inizierò le prove di “Turandot”, in scena a gennaio al Teatro Bellini. Ho tante cose in ballo, mi piace diversificare. Non vivo solo di tv. Ho iniziato a scrivere un nuovo romanzo d’amore che mi sta prendendo molto. I 60 anni arriveranno, ma io me ne sento 20!».