Arnaldo Greco e la sua guida alle cose sopravvalutate

Per fare il più semplice e immediato degli esempi, sono molto sopravvalutate le previsioni meteorologiche. Non tanto per il solito discorso sulla loro accuratezza, non tanto perché sono sempre più spettacolarizzate tra anticicloni con nomi di divinità dell’Olimpo e diffusione di termini di cui non sentivamo il bisogno fino all’altro ieri (racconta la leggenda che gli eschimesi abbiano decine di nomi per dire “neve”, noi stiamo imparando a differenziare “bomba d’acqua”, “temporale autorigenerante” e “supercella”), quanto piuttosto per il fatto che l’investimento emotivo che viene speso nell’ossessivo controllo delle app del meteo ha un’influenza sull’umore ormai più importante del meteo stesso. Si è sempre detto, pur con qualche dubbio, che esistessero i meteoropatici, ma le app del meteo hanno trasformato in meteoropatico persino chi non lo era. Perché hanno reso le previsioni più importanti delle sensazioni. Al punto che, ormai, non solo ci sono le temperature reali e quelle percepite, ma esistono pure le temperature percepite in base a quanto previsto. Senza che mai qualcuno si prenda la briga di controllare che corrispondano realmente.