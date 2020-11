Arriva in libreria “Serial moments – I 20 anni che hanno cambiato il mondo della tv”

06 Novembre 2020 | 18:18 di Redazione Sorrisi

Negli ultimi 20 anni di strada le serie tv ne hanno fatta molta, hanno cambiato le nostre abitudini sul piccolo schermo, trasformandosi da prodotti per appassionati a vero e proprio fenomeno di massa. Negli ultimi due decenni si sono però moltiplicate, anche grazie all’avvento dei colossi dello streaming. Come barcamenarsi allora tra le infinite liste di titoli a disposizione? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato Marco Villa e Diego Castelli. I fondatori di Serialminds.com, forti della loro esperienza decennale, hanno voluto raccogliere in “Serial moments – I 20 anni che hanno cambiato la tv” 40 scene indimenticabili di altrettante serie tv. Hanno raccolto le opere più importanti dal 2000 a oggi, per raccontare le serie tv in un percorso storico-critico che possa aiutare lo spettatore a scegliere.

Dall'ultimo saluto all'appartamento di “Friends” all'apertura della botola di “Lost”, dalle frasi leggendarie di René Ferretti in “Boris” al "Quel che fai tu lo faccio anche io" di Lila e Lenù ne “L'amica geniale”, dalla prima puntata di CSI fino all'ultimo episodio di “Bojack Horseman”.

“Serial Moments – I 20 anni che hanno cambiato la tv”, scritto da Marco Villa e Diego Castelli, è in libreria del 6 novembre per UTET.