Benedetta Rossi: «Ecco le mie scorciatoie per la cucina dell’estate»

Ha appena pubblicato il libro “In cucina con la friggitrice ad aria”, che intercetta una passione sempre più diffusa fra gli italiani Giusy Cascio







La regina della cucina di casa, appena premiata ai Diversity Media Awards per la serie a cartoni “Super Benny”, ha sfornato un’altra bella novità: Benedetta Rossi ha appena pubblicato il libro “In cucina con la friggitrice ad aria” (Mondadori Electa), che intercetta una passione sempre più diffusa fra gli italiani. Ne parliamo insieme con l’autrice, con qualche “incursione” dell’inseparabile marito, Marco Gentili.

Benedetta, sempre più persone oggi hanno una friggitrice ad aria in casa. Ma lei come l’ha scoperta e per che cosa non può più farne a meno?

«L’ho scoperta sette anni fa, ma all’inizio l’avevo un po’ snobbata. Ma quando l’ho provata, è stata una svolta. E ci sono piatti che cotti in friggitrice ad aria ci guadagnano. La tagliata, per esempio, viene meglio che nel barbecue: fa una bella crosticina fuori e resta morbida dentro».

Ha creato le ricette del libro insieme con tre ex allievi di un istituto alberghiero con cui ha lanciato il progetto “Buon’Idea”. Ci dice com’è nato?

«Con Marco diamo spesso la nostra disponibilità a seguire stage di alternanza scuola-lavoro. E con questi tre ragazzi la cosa si è ampliata. Dopo che si sono diplomati nel 2021, abbiamo dato loro una concreta opportunità professionale creando vicino a casa nostra uno “Spazio lavoro” con un’ampia cucina e un ufficio con tutte le attrezzature, perché potessero fare corsi di video editing e fotografia. Così è nato il progetto “Buon’Idea” che, come primo risultato, ha la portato alla loro collaborazione a questo libro».

Il progetto evolverà?

«I ragazzi hanno un contratto a tempo indeterminato e l’obiettivo è quello di formare e assumere altri giovani».

Una bella notizia per dare il via all’estate con ottimismo. A questo proposito, Benedetta, che consiglio diamo ai lettori al mare? Cosa possono portarsi in spiaggia nella borsa frigo per il pranzo?

«Andrei sul sicuro con una bella insalata di riso fresca (con pomodori, mozzarella, sottaceti, prosciutto a dadini, carciofini sott’olio…). Si prepara in anticipo in quantità e dura un paio di giorni».

E a chi è in ufficio?

«Va di moda il poke, che altro non è che un’insalatona “scomposta”. La farei con del petto di pollo avanzato dalla sera prima, del farro e delle verdurine grigliate. Per condire, una salsina di yogurt e limone, se piace, o dell’aceto balsamico».

A suo marito Marco, chiederei un panino sfizioso da mangiare in macchina, in autostrada.

Risponde Marco: «La cosa più importante è la scelta del pane: meglio una ciabatta di cereali antichi, che si mantiene croccante a lungo, condita con olio e l’affettato che si preferisce». E aggiunge Benedetta: «Le vaschette con i salumi misti sono perfette, così ognuno si condisce il suo panino come vuole lì per lì. Diventa anche un “gioco di società”, nelle lunghe attese in coda».

Col caldo le verdure maturano prima. Che fare se ci accorgiamo che pomodori e zucchine vanno consumati subito?

«Farei una fricassea (verdure miste cotte in padella, ndr), ottima da usare come condimento per le piadine».

Buona! Peccato che ogni tanto si esageri col sale… C’è un trucco per recuperare le patate bollite troppo salate?

«Basta cambiare pentola, farle bollire ancora un paio di minuti in acqua dolce. O metterle triturate in una torta rustica mescolate a ingredienti non salati».

E se invece dimentichiamo di mettere il sale nell’acqua della pasta? Come risolviamo?

«Gratiniamo la pasta sciapa in forno, con abbondante copertura di parmigiano».

Un secondo da tirar fuori dal freezer se arrivano ospiti all’ultimo minuto?

«Il polpettone è sempre vincente: si può congelare anche a fette, così si usa la quantità giusta, in base al numero degli invitati».

Un classico per chi ha fretta è il sugo col tonno. Ci dà un’idea furba per renderlo più “raffinato”?

«Se è rosso, io aggiungo una spolverata di prezzemolo fresco alla fine. Se è in bianco, metto la scorza di limone grattugiata».

Infine, una domanda personalissima. L’arrosto non rimane mai tenero come vorrei. Mi aiuta?

«La morbidezza la dà un po’ di grassetto. Provi a rivestire la carne con fettine di pancetta».

Tanti vantaggi e 200 ricette facilissime

Nel libro “In cucina con la friggitrice ad aria” (Mondadori Electa, 17,90 euro) Benedetta Rossi propone 200 ricette gustose alla portata di tutti, realizzate in collaborazione con i tre ragazzi del progetto “Buon’Idea” che lavorano con lei. «La friggitrice ad aria ha diversi vantaggi in cucina» spiega l’autrice. «C’è un risparmio di tempo, perché rispetto alla cottura in forno si riduce dal 30 al 50 percento. Poi non si fanno odori in casa. E si riducono i costi in bolletta perché non accendendo il forno si consuma meno corrente elettrica». Infine, si fa un uso minore di grassi perché di olio se ne mette molto, molto meno. «Meglio in spray» consiglia Benedetta. «Da spruzzare direttamente sugli alimenti, in una miscela di olii di girasole, di avocado e di riso».