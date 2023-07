Bruno Gambarotta: «È un caffè (sbagliato) che mi ha cambiato la vita»

Il popolare personaggio televisivo racconta in un libro, e a Sorrisi, i suoi ricordi da funzionario Rai diventato conduttore Andrea Di Quarto







«Ho avuto una vita molto felice, ma io sono quello che, se assiste a uno spettacolo, invece di stare al centro vuole stare nella “barcaccia”, il palco laterale da cui vedi gli attori in scena, ma anche quelli che si stanno preparando, che ripassano la parte. Mi piace molto la cornice».

Bruno Gambarotta è uno a cui piace “farsi piccolo”. Classe 1937, astigiano trapiantato presto a Torino, 49 anni di lavoro in Rai, tra Roma e Torino, dove ha iniziato come cameraman, per poi diventare funzionario, programmista, supervisore, delegato alla produzione di film e telefilm. Poi, nel 1987, nel “Fantastico” di Adriano Celentano corre in soccorso del “Molleggiato” e mostra, casualmente, doti di intrattenitore, dando inizio a una seconda vita da conduttore televisivo e radiofonico che lo porta al fianco di Giancarlo Magalli, Fabio Fazio, lo stesso Celentano in “Svalutation”, Piero Chiambretti e tanti altri. Vanta piccoli ruoli d’attore al cinema e in tv, scrive di gastronomia (e non solo) sui giornali, è curatore di collane editoriali e autore di gialli umoristici. L’ultimo suo libro, “Fuori programma”, delizioso memoir dei suoi anni in Rai (Manni editore) pennella il dietro le quinte di una tv che non esiste più.

Parto con la domanda classica: che fine ha fatto?

«Do fondo a tutte le mie passioni di organizzatore: festival, incontri con autori. Sono direttore del festival “Sentieri e pensieri” della Val Vigezzo, in Piemonte, e collaboro con quello di Mantova fin dalla seconda edizione. Il mio vero lavoro è sempre stato quello dell’organizzatore. Non ho mai voluto essere sul ponte di comando, ma sempre nella sala macchine. Mi piaceva essere invisibile, essere in mezzo a persone importanti e famose che si muovono e parlano liberamente pensando che tu sia lì per organizzare e non abbia orecchie. Però uno le orecchie ce le ha...».

È un pensionato felice?

«Sono uscito dalla Rai nel 2011 con un incentivo alla pensione, ma non sopporto la parola pensionato. Mi sono messo a lavorare per conto mio, avevo delle offerte e la voglia di provare nuove esperienze: ho fatto teatro, anche in piemontese, cabaret... tutto quello che capitava».

Come è cambiata la Rai in questi 50 anni?

«Penserà che sono nostalgico, ma è facile esserlo, perché quando la Rai era monopolista poteva rischiare, non c’era concorrenza. I direttori di rete, già allora di nomina politica, sapevano che, a prescindere dai risultati, al cambio di governo sarebbero stati sostituiti e questo paradossalmente dava loro tanta libertà. E poi c’era l’aspetto artigianale, non pianificato: ci siamo trovati programmi in cui credevamo poco e che ci sono esplosi tra le mani, come per esempio “Il segno del comando” (sceneggiato del 1971, un giallo in chiave “magica”, ndr). Era un esperimento, tutto girato di notte, non ci credeva nessuno... invece andò talmente bene che ci chiesero di fare un sequel! In quegli anni c’era l’idea che la Rai avesse un valore pedagogico. Ettore Bernabei (allora direttore generale, ndr) ci diceva: dovete sempre scegliere la proposta che abbia il maggior bagaglio educativo».

Poi nella vita dell’oscuro funzionario arriva Celentano.

«Avevo 50 anni. Totalmente anonimo e “nella macchina”. Ero tornato a Torino da una decina d’anni quando una notte mi telefonano: “Devi venire a Roma. Abbiamo messo Fantastico nelle mani di Celentano e siamo disperati perché ci chiede cose impossibili. Abbiamo bisogno di qualcuno che lo affianchi e diventi suo amico per spiegargli la macchina, come funziona”».

Come è riuscito a gestirlo?

«In realtà non l’ho gestito. S’era capito benissimo che lui voleva fare quello che voleva. Tutta l’estate abbiamo fatto riunioni, lo abbiamo seguito, siamo stati a casa sua a Galbiate, poi a Roma, poi a Bordighera, dove ha un’altra casa, e tutte le volte ci riunivamo per fare una scaletta e lui il giorno dopo la smontava. Voleva avere carta bianca, non voleva alcun controllo. “Deve essere una sorpresa anche per te” mi diceva. Non voleva saperne di minutaggi, scansioni, insomma, tutta la grammatica della tv, il piano di lavoro. L’unico tempo definito era quello di balletto e canzoni, il resto era aleatorio: le sue interviste infinite, poi non si ricordava più i nomi... Andava totalmente fuori da ogni regola. A quel tempo lo spettacolo leggero era “canonico”. Nessuno s’era mai sognato di mettere lì dentro temi come l’inquinamento dovuto agli anticrittogamici. Ci aveva provato solo Dario Fo con lo sketch sugli infortuni sul lavoro e gli avevano chiuso la trasmissione. E infatti Adriano volle con sé, come una sorta di riparazione, Fo e la Rame. Franca fece un monologo sul suo stupro: ora, anche lì, ve l’immaginate di sabato sera una grande attrice che viene a raccontare di quella volta che l’hanno presa e violentata?».

Lei però divenne un personaggio.

«Adriano s’incartò con la telepromozione del caffè sponsor del programma. Invece di citare tre tipi diversi del prodotto, citò un marchio concorrente. Lo sponsor era furioso e mi buttarono dentro per salvare la situazione. A quanto pare funzionò. La mattina dopo mi chiama l’allora direttore di Sorrisi Gigi Vesigna: “Dov’eri stato finora?”. Mi fece un servizio fotografico a casa con i miei familiari e tutti gli autori erano invidiosissimi. Un attore mi disse: “Questo è un risultato che noi attori otteniamo dopo tanti anni, al culmine della carriera. Come hai fatto?”. Al bar un tizio mi chiese l’autografo, alla Rai mi domandarono addirittura se volevo licenziarmi e firmare un contratto d’artista. Ci pensai un po’ e dissi di no. Vedevo ogni giorno l’ansia degli attori, dei registi e non volevo che diventasse anche la mia».

Ha lavorato tanto anche con Fabio Fazio.

«Una scoperta di Bruno Voglino. Era ancora liceale, faceva l’imitatore, ma lui lo convinse a fare il presentatore. Fazio aveva idee più avanti degli altri. Quella del calcio fu impressionante: noi, allora, pensavamo che uno accendesse il televisore come un rito. Lui, invece, era già della generazione che entra in casa e accende la tv come si accende la luce. L’idea di fare un pomeriggio con la tv accesa, con la gente che faceva altro e a un certo punto, quando sentiva che avevano gridato “gol!” andava a vedere chi avesse segnato, fu vincente. Come quella di invitare ospiti non per la loro competenza, ma in quanto tifosi».

Lei compreso.

«Impersonavo il tifoso del Torino. Lo sono stato, ma del Grande Torino. Dopo lo schianto di Superga (l’incidente aereo del 1949 nel quale morirono i giocatori del Grande Torino, ndr) del calcio non ho più voluto sapere nulla. Ancora oggi i tifosi, quando mi incontrano, mi chiedono: “Ce la faremo?”, riferito alla salvezza o all’approdo nelle coppe».

Lei che risponde?

«Sorrido e poi dico: certo!».

È stato pure attore.

«Per curiosità. Io non mi sono mai candidato a niente. Fu Luigi Comencini a propormi di interpretare l’avvocato nel suo film “Il gatto”, al fianco di Ugo Tognazzi e Mariangela Melato. Un sogno. Ma ho sempre avuto ruoli di collegamento, quelli che servono a far girare la scena. Nella serie “Il commissario Manara” la battuta più lunga era: “Commissario, la vogliono al telefono”».