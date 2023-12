Bruno Vespa: «“Il rancore e la speranza” fa capire il mondo che verrà»

Da 30 anni è una tradizione: il giornalista arriva con il suo nuovo libro Giusy Cascio







Da 30 anni è una tradizione: Bruno Vespa arriva con il suo nuovo libro. Nel 2023 tocca a “Il rancore e la speranza” (Mondadori). Una bella copertina rossa che racchiude, come da sottotitolo, il “Ritratto di una nazione dal dopoguerra a Giorgia Meloni, in un mondo macchiato di sangue”.

Vespa, questo è il suo libro numero…?

«31».

In numerologia il 31 è simbolo di creatività, senso pratico, concretezza, ottimismo, intuizione.

«Che meraviglia (ride)! Vorrei averle sempre tutte queste doti».

Iniziamo dal titolo: perché proprio “Il rancore e la speranza”?

«Il rancore è una caratteristica umana che porta spesso a conseguenze drammatiche e deleterie. Un sentimento sordo, che cova e dura a lungo, diversamente dall’odio che esplode in un attimo, magari, ma poi si spegne. La speranza è la chiave della vita».

Sono sentimenti che prova personalmente?

«Il rancore no, non mi appartiene. Mi ritengo molto fortunato, perché dimentico subito le cose spiacevoli».

Il libro si apre con un excursus lungo 75 anni che spiega i motivi del conflitto israelo-palestinese. Come mai ha iniziato proprio da questo?

«Perché è l’avvenimento che ha sconvolto l’opinione pubblica mondiale. A volte ci si schiera senza sapere da che cosa tutto è scaturito. I libri servono a ragionare, e ho creduto necessario spiegare le origini del conflitto».

C’è anche un capitolo dedicato alla guerra in Ucraina, che lei definisce “infinita”.

«Certo, lo è: va avanti da quasi due anni, ormai, considerando che l’invasione militare russa è iniziata il 24 febbraio del 2022».

Quale potrebbe essere la chiave per arrivare finalmente alla pace?

«Se Zelensky accettasse la perdita della Crimea e del Donbass, e se Putin rinunciasse agli altri territori ucraini invasi, la pace si può fare. Allo stato attuale, però, soprattutto Putin non mostra segnali in questo senso».

Veniamo al nostro Paese. Quando descrive il Secondo dopoguerra, lei parla di una “guerra civile” i cui strascichi si trascinano fino a oggi. Il problema dunque è che non abbiamo mai fatto i conti con il passato?

«Proprio così. Certe cose le abbiamo letteralmente “sepolte”, ed è sconcertante: abbiamo cancellato intere pagine di Storia. Ma non ci può essere riconciliazione senza un’accettazione della realtà dei fatti».

Arrivando a oggi, lei parla anche del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Per la prima volta due donne: una a capo del governo, un’altra leader dell’opposizione. La speranza è femmina?

«La speranza è sempre donna, perché le donne hanno il grande privilegio di far nascere la vita, hanno forza, sensibilità, spiccato senso di partecipazione. Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono due donne capaci: una da presidente del Consiglio ha ottenuto fiducia anche all’estero e ha dimostrato equilibrio; l’altra ha davanti il compito di “smontare” il Pd per renderlo forte in vista delle elezioni politiche del 2027».

In Italia attualmente troviamo al centro del dibattito la parità di genere e il dramma dei femminicidi: sono affrontati nella giusta prospettiva?

«Credo di sì. C’è una nuova assunzione di responsabilità sui femminicidi, c’è la questione degli asili nido che mi sta molto a cuore, perché è uno dei temi centrali per garantire pari opportunità lavorative».

Ma ci tolga una curiosità: con un’agenda fitta come la sua, quando trova il tempo di scrivere? Nei ritagli di tempo, di notte?

«Non ho una tabella di marcia ferrea, scrivo solo quando ne ho voglia, al computer e in silenzio. Oppure con un leggero sottofondo di musica classica: pezzi semplici che conosco già, di Chopin o Beethoven».

Crede all’ispirazione?

«L’ispirazione è tipica degli scrittori di narrativa, di romanzi. Io sono un giornalista che scrive saggi. Ma credo nelle idee e francamente non ho mai avuto la sindrome del foglio bianco».

Le ricerche per il suo libro le ha fatte tutte personalmente?

«L’80 percento. Il resto l’ho affidato alla collega Paola Miletich, che ringrazio alla fine del volume. Insieme con la mia editor Nicoletta Lazzari e tutto lo staff della Mondadori, che controlla ogni virgola di quello che scrivo e mi consente di arrivare in libreria sempre con il testo aggiornato ai fatti di strettissima attualità».

Il libro di Bruno Vespa è un “classico” regalo di Natale. A chi lo consiglierebbe, in particolare?

«Alle persone curiose e appassionate di Storia. A quelli che vogliono capire in che direzione sta andando il nostro mondo. Ed è adatto a tutti, perché scrivo in modo semplicissimo».

Lei ama regalare romanzi e saggi ai suoi familiari e agli amici?

«Molto: è una scelta sempre pensata e la dedica non può mancare».

Le sue letture preferite durante le Feste?

«Per rilassarmi leggo i classici. Amo gli autori inglesi, per il loro senso dell’umorismo raffinato. E vorrei rileggere “Guerra e pace”, in una nuova traduzione».

Con l’arrivo del nuovo anno, quali saranno i suoi impegni televisivi?

«Dopo la pausa delle Festività natalizie, “Cinque minuti” riprenderà lunedì 8 gennaio. Mentre “Porta a porta” ricomincerà martedì 9 gennaio».