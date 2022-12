Bruno Vespa: un libro ricco di retroscena

Torna in libreria con l’ultimo capitolo della quadrilogia su Mussolini. Ma c’è anche tanta attualità, dall’Ucraina a Giorgia Meloni Barbara Mosconi







Bruno Vespa dedica in media sette, otto mesi all’anno a scrivere un libro che puntualmente esce in autunno. Va avanti a furia di ricerche, letture, interviste, passioni, tanto che «se mi vedete nel mio studio sono praticamente sommerso dai libri». L’ultima fatica editoriale è un volume di 400 pagine dal titolo “La grande tempesta” dove Vespa ripercorre il periodo finale del fascismo con la caduta di Mussolini («come un romanzo giallo») e poi fa un salto di quasi ottant’anni e si tuffa nel presente, raccontando un’altra guerra, quella in Ucraina, e le vicende politiche italiane attuali.

Il suo marchio di fabbrica è intrecciare passato e presente.

«Si chiude la quadrilogia su Mussolini iniziata quattro libri fa e poi come sempre c’è una punta di cronaca, in questo caso bivalente: da un lato la guerra in Ucraina e dall’altro la pagina incredibile di politica italiana, dalle elezioni del Presidente della Repubblica alla crisi di governo fino a Giorgia Meloni Presidente del Consiglio».

Praticamente ieri.

«La parte di attualità è stata scritta tra settembre e il primo novembre, quella dedicata a Giorgia Meloni è aggiornata a quattro giorni prima che il libro uscisse. Lo abbiamo dato alle stampe alle 14.30 del 31 ottobre e il 4 novembre era in libreria».

Non soffre di ansia da consegna?

«Nemmeno un po’, è come quando si fa un’operazione a cuore aperto dove io, l’editor e la casa editrice collaborano, non c’è un briciolo di nervosismo né un secondo di ritardo».

Questo è l’ultimo capitolo dedicato a Mussolini: prima l’ascesa e il consenso, ora la caduta.

«Credo che gli italiani debbano conoscere la loro storia e questo libro è scritto con un linguaggio popolare».

Gli italiani non conoscono la loro storia?

«No, e anche quei pochi che ritengono di conoscerla non la conoscono fino in fondo. Qui racconto alcuni episodi che molti non sanno, come quel 25 luglio 1943 quando nessuno era più fascista, o la fuga vergognosa del re e dei generali l’8 settembre. Questo libro è pieno di retroscena».

Uno su tanti?

«Quanti sanno che Mussolini non contava niente nella Repubblica di Salò? Era prigioniero dei tedeschi che alla fine lo hanno pure tradito».

Finisce con la frase: “Mussolini aveva 62 anni, Claretta 33”. Tanti o pochi per quello che era accaduto?

«Era molto invecchiato, oggi gli avremmo dato dieci anni di più, era affaticato, depresso, in alcuni momenti ha pensato pure al suicidio, la Repubblica di Salò è praticamente la storia di un uomo sconfitto».

Lei è nato nel 1944, un anno prima della fine della guerra.

«L’anno in cui l’ultima bomba colpì l’Aquila, città dove sono nato. Lì c’era la Zecca di Stato, vi era stata trasferita da Roma per ragioni di prudenza. L’8 dicembre ci fu un bombardamento, io ero nato a maggio e fui portato nel rifugio in cantina, per via dei lumi a olio le facce erano annerite e mio padre con quel nero mi disegnò un paio di baffi».

Si è mai posto il problema di cosa avrebbe fatto se avesse vissuto in quegli anni tragici?

«Quante volte! E non mi sono mai risposto, bisogna trovarsi in quelle condizioni per decidere. Dire che avrei fatto l’eroe non sarebbe corretto, certo istintivamente non avrei collaborato, ma un conto è dirlo un altro trovarcisi».

Se potesse fare una sola domanda a Mussolini cosa gli chiederebbe?

«Perché l’Italia non è rimasta neutrale nella guerra? Sapeva bene che non eravamo pronti, la sua scelta è stata una grossa responsabilità».

Il titolo “La grande tempesta” come le è venuto?

«In realtà il titolo è il sottotitolo. Ossia le “tempeste” sono tre come le tre parti del libro: “Mussolini. La guerra civile”, “Putin. Il ricatto nucleare”, “La Nazione di Giorgia Meloni”».

Finisce con la stretta attualità.

«Ho intervistato Giorgia Meloni da Presidente del Consiglio, ma c’è anche un lungo racconto, la ricostruzione dei suoi ultimi dieci anni, da quando Fratelli d’Italia valeva meno del 2%, mentre adesso è al 26%. Nessuno avrebbe immaginato quello che sarebbe diventata».

Neanche lei, Vespa?

«Mai, anche se progressivamente dall’anno scorso ho cominciato a farci un pensierino. Sono stato la prima persona a entrare nel suo studio a Palazzo Chigi e a intervistarla l’ultima settimana di ottobre. Vincere in opposizione a tutto il sistema non era facile».

E della guerra in Ucraina dopo tanti mesi cosa pensa?

«Ho avuto l’opportunità e la fortuna di andare in Ucraina, parlare con Zelensky, sua moglie Olena e tante altre persone. Mi ha colpito che i bambini ucraini abbiano sul telefonino una app per l’allarme aereo, le lucette si accendono e loro sanno dove scappare e rifugiarsi. Immagino le conseguenze per il loro futuro».

Nel catalogo Mondadori c’è la collana “I libri di Bruno Vespa”. Sono ben 33.

«Lo decisero subito dopo il secondo libro che vendette 100 mila copie. Ritennero di fare questa collana ed è stata di buon auspicio. Con tre libri ho superato le 300 mila copie, “Donne di cuori” è andato particolarmente bene, l’amore fa sempre presa».

Al 34° libro ci ha già pensato?

«Una cosa per volta! Ora c’è questo».

Il volume è dedicato a suo fratello Stefano, “scomparso prima di aver potuto leggere in anticipo e correggere questo libro”.

«Mio fratello era la persona seria della famiglia, quello più affidabile e rigoroso, il mio primo lettore, leggeva il libro e mi segnalava un sacco di sviste, mi evitava le brutte figure».

Quando alla fine scrive: “Grazie a chi mi protegge Lassù”, a chi pensa?

«Chi c’è lassù? Per me il Padreterno».