“Che bella giornata. Speriamo che non piova”, Gabriele Corsi scrive del papà e dell’avventura in un manicomio

Un romanzo autobiografico emozionante, ma anche divertente, nel quale l’autore intreccia la malattia del padre con la sua esperienza di obiettore di coscienza in un manicomio romano Solange Savagnone







Non mi era mai successo. Parlando di padri che si spengono lentamente, di malattia e di “dirsi tutto perché il tempo non c’è”, mi sono commossa. Lo dico perché l’ho promesso a Gabriele Corsi che ha messo il cuore e versato tante lacrime per scrivere “Che bella giornata. Speriamo che non piova” (Cairo, euro 17, ebook 10,99). Un romanzo autobiografico emozionante, ma anche divertente, nel quale l’autore intreccia la malattia del padre con la sua esperienza di obiettore di coscienza in un manicomio romano.

Gabriele, partiamo dalle lacrime che ci fa versare copiose.

«Non era nelle mie intenzioni, volevo solo raccontare una storia e chiudere alcuni capitoli della mia vita. Non pensavo di toccare corde così intime in così tante persone, invece ricevo moltissimi messaggi di lettori che non fanno altro che dirmi quanto abbiano vissuto un’esperienza simile».

In tv e in radio spicca la sua simpatia. Adesso si aggiungono sensibilità e umanità. Le riserva agli intimi?

«Esatto, ma quello che trovate in queste pagine è il vero Gabriele. Chi mi conosce bene lo sa».

Nel libro intreccia la malattia di suo padre con l’esperienza come obiettore. Perché questa scelta?

«In realtà molte delle cose che ho scritto nel libro le raccontavo a papà per cercare di “riaccenderlo” attraverso i ricordi. Poi siamo passati a dirci le cose più importanti, a tenerci per mano (cosa che quando stava bene non mi avrebbe mai permesso). L’ho abbracciato, baciato... Papà ha una malattia degenerativa mentale. Peggiora giorno dopo giorno, non ricorda e non parla più. E anche fisicamente, lui che era un gigante adesso sembra un cardellino. La sua, come quelle dei pazienti, è una storia di solitudine e di fragilità. Ma il vero protagonista del romanzo è il tempo che non c’è, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti».

Scriveva il libro ascoltando della musica di sottofondo?

«Per scrivere la parte principale del romanzo mi sono chiuso due settimane nello studio spegnendo anche il cellulare. Avevo sempre con me un’agendina con gli spunti e ho recuperato appunti del passato, mi sono tornati alla memoria ricordi vividi. A volte scrivevo in silenzio, ma spesso ascoltavo canzoni che ho citato nel libro, come “Futura” di Lucio Dalla, “E dimmi che non vuoi morire” di Patty Pravo e “C’è tempo” di Ivano Fossati, che mi ha dato il colpo di grazia mentre scrivevo il capitolo sul tempo: mi sono dovuto fermare per le lacrime e non l’ho riletto. Era troppo doloroso».

Si dice che tutti hanno una vena di follia. Qual è la sua?

«Il mio essere artista e saper trovare sempre il lato paradossale e comico della vita. Sono successe delle cose esilaranti con i “mattacchioni”, che racconto nel libro. Mi sono anche divertito in quell’anno, come un matto!».