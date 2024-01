Cochi Ponzoni: «Io, Renato, il cabaret e la nostra Milano delle osterie»

L’attore, che ha pubblicato la sua autobiografia, racconta gli esordi con l’amico Pozzetto e il suo amore per il teatro Andrea Di Quarto







«Piuttosto che mandare in onda questi due scemi, metto un documentario». Reagì così un dirigente della Rai che nel 1968, dalla sede di Milano, ricevette la prima puntata dello show pomeridiano “Quelli della domenica”. Quei due lì, Cochi e Renato, dalla comicità surreale e piena di nonsense, lui proprio non li capiva. Per fortuna le cose andarono diversamente. Il programma ebbe successo. E così Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto moltiplicarono in tv il seguito raccolto nei cabaret milanesi. Poi, nel 1975, la separazione, consensuale, e una reunion dopo 25 anni. Di Pozzetto si sa tutto o quasi. Di Cochi, molto meno. Una lacuna a cui ha posto rimedio lo stesso Cochi (che in realtà si chiama Aurelio) stuzzicato dal giornalista Paolo Crespi. Il risultato è “La versione di Cochi”, un delizioso “memoir” che diventa testimonianza di un’epoca.

Già nel 1992 l’attore Paolo Rossi disse che uno dei misteri della vita è: «Cosa ha fatto Cochi Ponzoni dal 1979 a oggi?».

«Certo, gli avevo raccontato l’aneddoto di Trieste...».

Ovvero?

«Ero in un negozio e una commessa mi guardava insistentemente con la faccia spaventata. Al che le chiesi se avessi fatto qualcosa di male. E lei: “Mi scusi, pensavo fosse morto!”. Sparire dalla tv, come ho fatto io, era come finire in un altro mondo».

Invece?

«Invece non ho mai smesso di lavorare. Ho fatto anch’io cinema (con Lattuada, Risi, Sordi, Monicelli, Steno, Samperi e molti altri, ndr) e tanto teatro di prosa, che è la cosa che volevo fare nella vita».

Ma non è stato proprio il cinema il motivo della separazione con Renato Pozzetto, all’apice del successo?

«Il fatto è che non abbiamo voluto lavorare in coppia perché non ci avrebbe permesso di usare il nostro linguaggio: ci avrebbe snaturati. Ci avevano offerto dei film a episodi. Qualcuno, in seguito, l’abbiamo pure fatto... Però la prima offerta “giusta” è arrivata a Renato ed è andata così. Ma senza problemi tra di noi».

Qual era il segreto della vostra comicità?

«Eravamo complementari. Ognuno di noi contribuiva a inventare. Era come giocare a tennis: io e Renato dicevamo una scemata e poi andavamo avanti. E da lì si creava una canzone o uno sketch. Non c’era una logica premeditata. Io avevo un background culturale molto diverso da quello di Renato. Facevo delle cose che a lui non interessavano: leggevo molto, mentre a lui piacevano le macchine. Avevamo ciascuno un nostro mondo che rispettava quello dell’altro, infatti non abbiamo mai litigato».

Prima del successo lei lavorava all’aeroporto di Linate.

«Lavoravo al banco del check-in per la Lufthansa e per la British. Conosco tre lingue e mezza (la mezza è l’italiano), e ho fatto due anni così. La sera, però, con Renato, giravamo per le osterie con la chitarra. A quel tempo erano piene di pittori e intellettuali. Noi, quasi inconsapevolmente, passavamo le serate con Dino Buzzati, Luciano Bianciardi, Lucio Fontana, Dario Fo, Franca Rame, Giorgio Gaber... Dalle osterie al cabaret il passo fu naturale: con Tinin e Velia Mantegazza, Bruno Lauzi, Felice Andreasi e Lino Toffolo, nel sottoscala di un bar mettemmo su il “Cab 64”».

Dove i mondi notturni si incontravano.

«Non c’erano muri. I pittori discutevano con gli intellettuali, c’era gente come Umberto Eco che girava di notte. C’era la voglia di mischiarsi. Per esempio Buzzati, che veniva da noi, ordinava champagne per far salire il magro fatturato e farci guadagnare qualcosa. C’era un rapporto di generosità reciproca. Io, Renato, Jannacci, Andreasi e Toffolo eravamo come cinque fratelli. Era ancora un mondo al di fuori di quelli che erano gli schemi dello spettacolo. Eravamo un gruppo d’amici che si divertivano a fare delle cose insieme».

I detrattori dicevano che la vostra comicità non si capiva.

«Meno male! Infatti siamo ancora qua dopo 60 anni e loro cercano ancora di capire. Pensavano che non saremmo durati più di una settimana. Ci facevano il contratto settimanale così avrebbero potuto mandarci via subito. Poi si sono accorti che c’era un pubblico giovane che ci adorava. Perfino Gianni Agnelli, in un’intervista, disse che alle 17 smetteva di giocare a golf per vederci».

Mai avuto rimpianti?

«No. Non ho mai avuto la brama della popolarità. Per me la vera gioia è fare degli spettacoli belli, poter interpretare personaggi che mi piacciono. Mi piace il mondo degli “scavalcamontagna”».

Di chi?

«Le compagnie che fanno tour teatrali che durano sei mesi o un anno: mi hanno fatto conoscere un’Italia che non avrei mai scoperto».

Nel 2000, però, Cochi e Renato tornano insieme.

«L’idea fu di Renato che voleva fare questa serie, “Nebbia in Val Padana”. Da lì ci è tornato il desiderio di fare teatro. È stato come se non avessimo mai smesso. Da allora per 14 anni abbiamo fatto ogni anno una tournée».

Scusi se mi permetto, ma Pozzetto dice che lei racconta balle...

«L’ha sempre detto. Il fatto è che lui si scorda le cose».

Mi dice una balla divertente?

«Quando facevamo delle serate e non volevano pagarci dicevo che ero il nipote di Mariano Rumor (mai visto né conosciuto) della Democrazia cristiana, un ex presidente del Consiglio. Le mie balle, alla fine, erano quelle lì».