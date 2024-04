Con “Trump vs Biden” parte la nuova collana di libri sugli USA

Dalla Casa Bianca a Wall Street, dalla CIA alla Silicon Valley, dai rapporti con la Cina alle lotte per i diritti, luci e ombre del Paese da cui ancora dipendono gli equilibri planetari Redazione Sorrisi







Mai come ora siamo tutti col fiato sospeso in attesa di sapere dove andrà l’America. Le elezioni di novembre, che decideranno chi sarà il nuovo presidente – per molti l’uomo più potente del mondo – fra Trump e Biden, avranno conseguenze a catena sui rapporti con l’Europa, sulla guerra in Medio Oriente e in Ucraina, sull’economia mondiale. L’America è anche un paradigma di valori che condiziona l’Occidente, e questa influenza ha radici lontane.

USA. Storia, società e personaggi d’America è una collana che i nostri tempi richiedono: completamente inedita, scritta in esclusiva per Tv Sorrisi e Canzoni, dal 12 aprile vi aspetta ogni settimana in edicola con un nuovo volume a 8,90 euro rivista esclusa. I testi sono stati scritti da esperti di storia e politica, giornalisti e ricercatori specializzati nello studio degli Stati Uniti.

In ogni volume si approfondisce un tema specifico: dai personaggi che hanno fatto la storia – presidenti come JFK, Reagan e Clinton, e paladini dei diritti come Martin Luther King – alle caratteristiche specifiche della società americana, come la sanità privata e l’istruzione; dai movimenti di Black Lives Matter al #MeToo, fino alle radici culturali del sogno americano, della febbre dell’oro, del self-made man; dai nativi al Muro di confine col Messico, dal proibizionismo alle guerre del Novecento cui l’America ha partecipato e che, in qualche caso, ha avviato.

Impossibile non essere affascinati e per molti versi spiazzati dalla potenza ma anche dalle tante sfaccettature di un Paese che per molti ha rappresentato una terra di speranza, una seconda vita, e che tutt’ora offre un sistema unico al mondo in quanto a innovazione e creatività. Un Paese che, contemporaneamente, è vittima delle sue stesse armi e del Fentanyl. Un Paese che riserva sempre mille sorprese, come non fosse proprio possibile afferrare una volta per tutte lo spirito americano nella sua quintessenza.

PIANO DELL’OPERA

TRUMP VS BIDEN CAPITOL HILL LA DEMOCRAZIA AMERICANA BARACK OBAMA STATI UNITI E CINA BLACK LIVES MATTER UNDICI SETTEMBRE CIA & FBI BILL CLINTON SILICON VALLEY LA PRIMA GUERRA DEL GOLFO L’INVASIONE DI PANAMA REAGAN E GORBAČËV LA CULTURA DEL PRIVATO JIMMY CARTER RICHARD NIXON J.F. KENNEDY VIETNAM IL MOVIMENTO PER I DIRITTI CIVILI LA CRISI DI CUBA AMERICAN WAY OF LIFE USA VS URSS MCCARTHY LA GUERRA DI COREA HOLLYWOOD LA CONQUISTA DELLO SPAZIO GLI STATI UNITI IN GUERRA HENRY FORD EISENHOWER IL NEW DEAL IL SOGNO AMERICANO IL PROIBIZIONISMO LA PRIMA GUERRA MONDIALE THEODORE ROOSEVELT IL MITO DELLA FRONTIERA LA TERRA DELLA MUSICA IN GOD WE TRUST CENTRO E SUDAMERICA I NATIVI AMERICANI NORD VS SUD

