Con “Km 123” di Andrea Camilleri parte la nuova collana “Il Giallo Mondadori”

Camilleri, Lucarelli, Carlotto, De Cataldo e molti altri... i più grandi autori italiani vi accompagneranno in un viaggio fatto di indagini, misteri e verità nascoste Redazione Sorrisi







Una raccolta dei migliori romanzi di autori italiani appartenenti alla collana per eccellenza di questo genere: Il Giallo Mondadori, un marchio editoriale storico talmente iconico da diventare rappresentativo di un intero genere, in questo caso nella sua edizione più pregiata.

Gli autori italiani più famosi e amati raccontano storie di detective, casi quasi impossibili da risolvere, intrighi criminali e vicende al cardiopalma che spaziano tra la provincia italiana e le grandi città metropolitane del nostro paese.

Da Camilleri a Lucarelli, da Carlotto a De Cataldo: grandi autori italiani, autori accomunati dall'appartenenza al genere Giallo. Per voi, un assaggio delle prime straordinarie 5 opere.

"Km 123" di Andrea Camilleri

Al chilometro 123 dell’Aurelia, un’auto esce di strada in una notte di tempesta.

È solo un incidente?…

"Quasi per caso" di Giancarlo De Cataldo

Una città in rivolta. Un giovane ufficiale accusato di omicidio.

Una corsa contro il tempo per salvarlo dalla fucilazione…

"Il francese" di Massimo Carlotto

Un protettore accusato di omicidio. Una poliziotta pericolosa e spregiudicata.

E sullo sfondo l’anima bigotta e insieme torbidissima della provincia italiana…

"Uno sterminio di stelle" di Loriano Macchiavelli

Bologna, anni duemiladieci un’indagine di Sarti Antonio…

"Indagine non autorizzata" di Carlo Lucarelli

Riviera romagnola, 1936. L’omicidio di una prostituta rischia di rovinare le vacanze del duce…

30 uscite con cadenza settimanale a euro 8,90 prezzo rivista esclusa

Corri in edicola per non perderti un’occasione senza precedenti, e senza eguali, di collezionare i più grandi autori de "Il Giallo Mondadori".

Per consultare il piano dell'opera, abbonarti all’intera collana o se hai perso un volume, vai su mondadoriperte.it.