Davide Nanni: «Niente mi fa felice quanto cucinare in un bosco»

È uno degli chef di Antonella Clerici in "È sempre mezzogiorno!" e ora si racconta in un libro Simona De Gregorio







«Stamattina mi sono alzato, ho aperto la finestra e ho fatto un respiro profondo assaporando l’aria fresca della campagna. Una sensazione incredibile di felicità». Così ha inizio la chiacchierata con lo chef Davide Nanni, che oggi è un giovane uomo sereno, entusiasta di gestire la locanda agriturismo di famiglia “Il nido dell’Aquila” a Castrovalva (AQ), piccola frazione abruzzese di soli 15 abitanti dove è cresciuto. Diventato famoso sui social come lo “chef dei boschi” grazie alle sue video-ricette “selvagge” realizzate in mezzo alla natura, ha uno spazio all’interno del programma di Rai1 “È sempre mezzogiorno!”, condotto da Antonella Clerici. Qui suggerisce piatti della tradizione e innovativi. E in questi giorni è uscito il suo libro “A sentimento. La mia cucina libera, sincera, selvaggia” in cui propone tantissime ricette ma, soprattutto, racconta la sua emozionante storia. Perché, prima di raggiungere la felicità, ha vissuto un passato difficile, pieno di alti e bassi...

Davide, ripercorriamo insieme questo passato.

«Avevo 6 anni quando i miei genitori si sono trasferiti da Roma a Castrovalva. Erano stanchi del caos cittadino e hanno deciso di avviare lì un’attività di ristorazione, dal momento che mio nonno aveva già un’azienda agricola. Io ero l’unico bambino del borgo, ero sempre solo, non avevo amici, quindi aiutavo le nonne a fare la pasta in casa e a preparare i dolci. Lì è nato il mio amore per la cucina».

Infatti si è poi iscritto alla scuola alberghiera.

«Sì, all’inizio andavo malissimo, ho attraversato una profonda crisi. Poi, spronato dai miei, mi sono messo a studiare. Mi sono diplomato e mi è stata offerta la possibilità di andare a Londra in un famoso ristorante».

Come è andata?

«Lavoravo tantissimo, non imparavo niente e ho subito ogni genere di angherie. La mia sensibilità veniva considerata una fragilità. Il capo chef mi scherniva davanti a tutti. In pochissimo tempo avevo perso 20 chili. Mi licenziai e tornai a Castrovalva».

Come si è sentito?

«Per tre mesi sono stato in trance, mi sentivo inutile, incapace di fare qualsiasi cosa. Finché mamma mi ha convinto ad accettare la proposta di lavoro di un ragazzo che aveva studiato con me e aveva aperto un ristorante a Roma. Ho vissuto lì otto anni, imparando tantissimo e cambiando diversi locali fino a diventare chef. Poi c’è stata la rottura con la mia fidanzata, ero depresso e mi sono trasferito in Florida. Il sogno americano però è durato poco. Guadagnavo tanto ma non riuscivo ad accettare che le ricette italiane venissero così snaturate: passi la carbonara con la panna, ma quando mi hanno chiesto di preparare l’amatriciana con le polpette, ho tolto il grembiule, salutato tutti e sono tornato a casa».

Non sarà poi fuggito un’altra volta?

«Era il 2020, e dopo poco è entrato in vigore il lockdown. Per diversi mesi ho avuto modo di mettere insieme le esperienze fatte fino ad allora, e quando i miei genitori mi hanno chiesto di entrare nell’attività di famiglia ero titubante. Ma a convincermi è stata una giornata speciale».

Quale?

«Una mattina ho chiesto a mio papà di trascorrere una giornata nei boschi noi due soli. Abbiamo cucinato insieme all’aria aperta in mezzo alla natura e ho fatto il mio primo video. Allora ho pensato: “Perché non condividere con gli altri il piacere di mangiare all’aria aperta?”. Nel giro di poco i miei video sui social sono diventati seguitissimi e ho iniziato a lavorare nel nostro agriturismo».

Come si fa a cucinare in mezzo alla natura?

«Si dispongono delle pietre formando un cerchio, all’interno si mettono dei legnetti e sopra dei rami incrociati per formare un fornello. Poi sono sufficienti un tagliere, due pentole e un coltello. Per sicurezza consiglio di mettersi vicino a un ruscello. Ma se l’acqua non è potabile, portate un paio di borracce, insieme agli ingredienti necessari. Non si preparano piatti elaborati, conta il piacere di cucinare all’aperto».

Qual è il suo piatto a cui è più affezionato?

«La pasta del pastore, che mio nonno Angelo preparava quando andavamo nei boschi. E che ho riproposto nel mio ristorante».

Lei era molto legato a suo nonno...

«È il mio angelo custode. Con lui ho i ricordi più belli della mia infanzia. La sua semplicità era fatta di valori profondi, legati alla terra e alla famiglia, che hanno influito sulla mia cucina. La mia è una proposta schietta e sincera: quest’anno, per far fronte alle spese di gestione, ho dovuto aumentare di 5 euro il costo del menù: 55 euro per sette portate. Per me è stato un dolore, perché mi metto nei panni di tante persone che non si possono permettere di mangiare fuori. E vorrei che il mio ristorante fosse accessibile a tutti».

Ci consiglia un piatto veloce per chi ha fretta?

«Tagliate i pomodori a pezzetti, fateli rosolare in padella con olio e cipolla e poi rompete sopra le uova».

Quali ingredienti di stagione è meglio usare ora?

«Carciofi, broccoli e cavolfiori. A “È sempre mezzogiorno!” ho creato un piatto col cavolfiore tagliato a bistecche. Si passa prima nella pastella, poi nel pangrattato aromatizzato con acciughe, pomodorini, prezzemolo e rosmarino. Si frigge e si serve con una fonduta fatta con panna e provolone».

Che rapporto ha con Antonella Clerici?

«Le devo tantissimo. Mi ha contattato dopo aver visto i miei video. E grazie a lei, venendo negli studi tv a Milano, ho trovato l’amore. Quello di Giulia: è il mio alter ego al femminile, sensibile, dolce e... sincera!».

Qual è la più grande soddisfazione che ha avuto?

«Una coppia mi aveva chiesto di preparare una cena intima, a ristorante chiuso, per il fidanzamento. A fine serata mi hanno detto: “Chef, questo non è un ristorante stellato, ma la stella che brilla qui non l’abbiamo trovata da nessuna parte...” (si commuove)».