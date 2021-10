È nelle librerie “Io mi fido di te” di Luciana Littizzetto

L’autrice narra per la prima volta la storia dei suoi due figli in affido, Vanessa e Jordan Luciana Littizzetto Credit: © Cosimo Buccolieri/Mondadori Portfolio Giusy Cascio







In libreria dal 12 ottobre, “Io mi fido di te”, sottotitolo “Storia dei miei figli nati dal cuore” (Mondadori, 168 pagine, 19 euro, ebook 9,99) è la nuova prova letteraria di Luciana Littizzetto. Qui l’autrice narra per la prima volta la storia dei suoi due figli in affido, Vanessa e Jordan.

Ma cos’è l’affido o affidamento? È un provvedimento temporaneo attraverso cui i minori in difficoltà vengono accolti in una famiglia in grado di prendersene cura. Ma, contrariamente all’adozione, i genitori naturali restano i genitori legittimi che continuano a vedere periodicamente i bambini. Alla fine del periodo di affido, alla maggiore età, i ragazzi possono tornare alla famiglia d’origine quando le situazioni difficili si sono risolte. Talvolta l’affido può trasformarsi in adozione e la legge prevede una corsia preferenziale a favore della famiglia affidataria, per garantire ai ragazzi continuità affettiva.