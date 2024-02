Ecco quali sono tutti i rischi dell’Intelligenza Artificiale

Nel nuovo libro "Umano, poco umano", un professionista della comunicazione e un filosofo dialogano Giusy Cascio







È appena arrivato in libreria “Umano, poco umano” (Piemme), un “manuale di resistenza filosofica” contro i rischi dell’uso massiccio di Intelligenza Artificiale (d’ora in poi, abbreviato in I.A.), scritto a due voci dal Direttore generale dell’Informazione e della Comunicazione Mediaset Mauro Crippa e da Giuseppe Girgenti, docente di Storia della filosofia antica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Abbiamo incontrato gli autori per discutere di questo saggio che pone una serie di riflessioni importanti sul nostro futuro.

Quando e com’è nata l’idea di scrivere questo libro insieme?

Crippa: «Prof, inizia tu».

Girgenti: «Sono stato il relatore di Mauro, che ha scritto una tesi di laurea sulla capacità retorica di Sant’Agostino. Da lì, abbiamo fatto tanti progetti insieme. Il libro è nato dalle nostre conversazioni conviviali a tavola. Lo abbiamo condiviso parola per parola e l’abbiamo scritto insieme tra settembre e novembre 2023, quindi siamo riusciti a includere gli argomenti di stretta attualità».

Crippa: «L’idea è nata parlando con l’assistente vocale Siri: ogni volta che mi dava una risposta in linea con le mie domande (e purtroppo succedeva spesso), provavo un forte turbamento nel discutere con una macchina, con qualcuno di non umano».

Non a caso nell’introduzione sottolineate un certo “disagio” nei confronti dell’I.A.

Girgenti: «Prima del disagio, si prova il fascino rispetto alla grande innovazione tecnologica, la curiosità di sperimentare e di usarla. Il disagio subentra in un secondo momento: quando ci sembra più “brava” di noi. E si avverte la sensazione che ci stia “rubando” qualcosa».

Crippa: «Tutti gli altri libri sull’I.A. arrivano sempre allo stesso punto: la tecnologia non è né buona né cattiva di per sé, ma dipende dall’uso che se ne fa. Noi non siamo d’accordo. L’I.A. ha degli sviluppi e dei comportamenti imprevedibili. Già viene usata a scopi militari. Chi ci dice che non sarà lei a “decidere” di lanciare un missile o di sganciare una bomba?».

L’I.A. quindi può “pensare” autonomamente?

Crippa: «Abbiamo appurato che è capace di una sorta di “pensiero” perché raccoglie dati, li collega tra loro e produce conclusioni. Il problema è che non sa di pensare, non sa che cosa o chi è, allo specchio non si riconosce. Ma possiamo davvero escludere che, con il progresso tecnologico, non arriverà mai ad avere coscienza di sé stessa?».

Girgenti: «In sostanza l’I.A. non ha un “io”, perché non si pone mai dei dubbi».

Crippa: «E non ha affettività, non ha corpo. Non sa che cosa siano un bacio, un abbraccio, una carezza, una ferita. Non prova sentimenti, né emozioni».

Girgenti: «Resta una “cosa”. Ma dato che crea testi, immagini, frasi di senso compiuto, prodotti culturali, c’è chi crede che vada considerata a tutti gli effetti una “persona”, quindi che le si debbano conferire dignità e diritti da tutelare».

Tra i diversi pericoli che segnalate, c’è una questione spinosa: l’I.A. ci ruberà il lavoro?

Crippa: «Lo sta già facendo. Ci sono molti esempi anche nel mondo editoriale: in Germania, il gruppo Axel Springer licenzia i giornalisti e li sostituisce con sistemi di I.A.».

Girgenti: «Si stima che l’I.A. possa sostituire il 60 per cento della forza lavoro, tra professioni manuali e intellettuali».

Nel libro paragonate Bill Gates a Zeus, Mark Zuckerberg ad Apollo ed Elon Musk a Dioniso. In questo nuovo “Olimpo digitale”, Sam Altman, il guru dell’I.A., che ruolo potrebbe avere?

Girgenti: «Quello di Prometeo, il titano che ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini».

Crippa: «L’unico che forse prova qualche rimorso, perché intuisce i rischi dello strumento che ha creato».

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella auspica che la rivoluzione che stiamo vivendo resti umana. Papa Francesco invoca che la tecnologia dell’I.A. sia etica e lavori per la pace. Chi deve vigilare perché questo accada?

Crippa: «I legislatori, i decisori politici. L’Europa è all’avanguardia, perché ha già varato un pacchetto di regole, il cosiddetto “AI Act”, che mette in guardia, per esempio, sui “deep fake”: immagini e video falsi ma verosimili, che vengono spacciati e/o interpretati come veri».

Girgenti: «Presto sarà necessario introdurre oltre al copyright anche il “marchio di verità”».

Crippa: «Noi l’abbiamo già fatto. La bandella di “Umano, poco umano” infatti recita: “Questo libro non contiene tracce di Intelligenza Artificiale”».

Ma l’I.A. avrà almeno un aspetto positivo?

Crippa: «Funziona nel settore della salute, a livello diagnostico e terapeutico. L’I.A. può riconoscere una maculopatia o un tessuto compromesso da un tumore prima di quanto possa fare l’occhio umano. Restano però aperte questioni pericolose sull’uso nella medicina predittiva: se l’I.A. sa che una persona potrebbe ammalarsi di una certa patologia, questa persona potrebbe vedersi negato un mutuo in banca o l’assunzione in un’azienda».

Girgenti: «E bisogna preservare il contatto umano medico-paziente, essenziale nella cura».

Microsoft ha investito 10 miliardi di dollari per sviluppare ChatGPT, il robot basato sull’I.A. capace di conversare con gli esseri umani. In cosa avreste preferito spendere la stessa cifra?

Girgenti: «In educazione».

Crippa: «Siamo al punto più basso mai raggiunto nell’educazione dei nostri figli: bambini, ragazzi che passano più tempo nel mondo virtuale che in quello reale».

Nel saggio consigliate dieci “esercizi spirituali” per arginare anche questo allarmante fenomeno. Da quale possiamo iniziare?

Girgenti: «Dal “Conosci te stesso”, il motto degli antichi Greci scolpito in pietra sul frontone del tempio di Delfi, che Socrate fece proprio trasformandolo in uno stile di vita e di pensiero».

Crippa: «E dalla scrittura a mano. Scrivere a penna su un foglio a righe o a quadretti dà il tempo di riflettere: la mente diventa più limpida e il caos si dipana».

Questo libro lo avete scritto a mano?

Crippa e Girgenti: «Nella fase creativa sì, tutti gli appunti per il libro li abbiamo presi su carta».