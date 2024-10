“Equilibri instabili”: Qeeboo e “INTERNI” celebrano Andrea Branzi

A Milano esposte quattro collezioni inedite dell'architetto e designer. E un nuovo libro raccoglie 40 anni di scritti Andrea Branzi Giulia Ausani







Il 9 ottobre 2023 ci lasciava a 85 anni Andrea Branzi, architetto e designer che ha fatto la storia del design contemporaneo. Un anno dopo, Qeeboo e il magazine Mondadori "INTERNI" lo ricordano con un doppio evento speciale: una mostra di oggetti inediti e un libro dedicato.

Giovedì 10 ottobre, esattamente un anno e un giorno dopo la scomparsa di Branzi, il Qeeboo Loft di Milano è diventato il teatro di quattro collezioni inedite progettate da Branzi per Qeeboo, che «Conferma ancora una volta l’attenzione all’innovazione e alla ricerca, mantenendo vivo il ricordo di una delle menti più brillanti nel mondo del design e dell’architettura» ha detto il fondatore del brand, Stefano Giovannoni.

Le collezioni, alcune in edizione limitata, includono tappeti, cuscini, ceramiche e oggetti di metallo che raffigurano volti e persone stilizzate. Gli oggetti presenti nella mostra, accessibile gratuitamente su prenotazione, sono acquistabili sul sito di Qeeboo.

Parte della collezione inedita in esposizione al Qeeboo Loft di Milano

Durante l'inaugurazione è stato presentato in anteprima anche "Equilibri instabili" (Mondadori Electa), a cura di Matteo Vercelloni, curatore editoriale per "INTERNI". Il volume raccoglie per la prima volta gli oltre 200 testi di Andrea Branzi scritti e pubblicati dal magazine "INTERNI" nel corso della sua collaborazione con la rivista, dal 1979 al 2023. Oltre 40 anni di saggi e articoli, con disegni autografi: si tratta di riflessioni, interviste, dialoghi e ritratti ai protagonisti del design e della critica.

«L’approccio al mondo del progetto che si rileva in questi scritti, offerti secondo una prosa chiara e comprensibili da ogni lettore, si è sempre basato su un’osservazione profonda legata alla scena antropologico-culturale che ci circonda, perché, come ci ricorda Branzi, la storia del design non è mai stata soltanto una storia di oggetti, ma piuttosto una storia fatta anche di pensieri, di religioni, di politica e di uomini»: questo il commento di Gilda Bojardi, direttrice di "INTERNI" e amica di Branzi.

La loro è stata «Un’amicizia speciale, durata nel tempo, che ha contribuito, dagli inizi, alla mia crescita professionale, attraverso consigli discreti, ma indispensabili. Consigli che mi hanno accompagnato in un mondo che non mi apparteneva e dove le indicazioni suggerite costituivano preziose incursioni in territori nuovi e inesplorati. Quindi Andrea un grande grazie per avermi e averci dato, in tutto questo tempo, non scritti ma pillole di sapienza».

Tra i temi del volume: la città e la metropoli, la modernità in bilico tra dimensione tecnologica e animismo, ma anche riflessioni sulla didattica, l’arte e suggerimenti ai politici. Il libro sarà disponibile in tutte le librerie dal 22 ottobre (45 euro).