Esce “Riccardino”, il romanzo che conclude la saga di Montalbano

16 Luglio 2020 | 8:50 di Tiziana Lupi

Se amate "Il giovane Montalbano" vi conviene approfittare delle repliche che Raiuno sta proponendo quest’estate. La seconda stagione ora in onda, infatti, sarà anche l’ultima. Ad anticiparlo a Sorrisi è il produttore Carlo Degli Esposti, che con la Palomar ha realizzato la serie. «Non abbiamo in programma una terza stagione» dice. E non è tutto.

Il produttore spiega di non avere ancora certezze sul futuro televisivo di "Il commissario Montalbano", di cui il 16 luglio esce l’ultimo romanzo scritto da Andrea Camilleri. Il libro si intitola "Riccardino" (Sellerio editore, 20 euro), come il nome della vittima di omicidio su cui indaga Salvo. Lo scrittore siciliano lo aveva finito nel 2005, consegnandolo alla casa editrice con la disposizione di pubblicarlo postumo perché in quel libro c’era la fine della saga di Montalbano. «Abbiamo pronto il film tv “Il metodo Catalanotti” (in onda nel 2021, ndr), per il resto andiamo vedendo, come si dice in questi casi» conclude Degli Esposti.