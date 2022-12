Fabio Fazio: «L’arte unisce le vite, a me è successo con Mike»

Il conduttore e lo storico Flavio Caroli ci accompagnano in un viaggio alla scoperta della bellezza che ogni giorno ci circonda Enrico Casarini







L'arte? «È l’espressione più alta dell’uomo. La specie umana non sempre è “gratificante”, ma l’arte è la cosa bella che siamo stati capaci di fare» dice Fabio Fazio. Ci crede così tanto che ha deciso di compiere un viaggio in questa sua passione, che da tempo condivide con noi attraverso i tanti incontri a “Che tempo che fa” con Flavio Caroli, grande storico dell’arte e curatore. E quasi necessariamente suo compagno in questo viaggio che s’è concretizzato nel nuovo libro “Voi siete qui. Discorso sull’arte intorno a noi”. Non è un testo per esperti, è una chiacchierata capace di emozionarci e, soprattutto, di aprirci gli occhi».

Fabio, parliamo di arte, dunque?

«Sì, ma nel libro io faccio solo le domande: quel che conta sono le risposte di Caroli. Lo frequento da molti anni e lui è per gran parte il colpevole di questa mia passionaccia».

Sembra che “Che tempo che fa” sia rimasto l’unico luogo televisivo dove si può parlare di tutto...

«L’idea del libro è quella di fare esattamente ciò che faccio in televisione: collocare le cose in comparti che comunicano tra loro. Nella vita s’intrecciano incontri, passioni diverse, si va dal cinema alla letteratura, dallo sport alla comicità: unire “alto” e “basso” mi è naturale e ho sempre cercato di farlo anche in tv. Questo, dunque, non è un libro “di” o “sulla” storia dell’arte: parla della nostra vita e di quanto l’espressione artistica entri nella quotidianità. Perfino inconsapevolmente. La trovi riprodotta sul flacone di uno shampoo, su una scatola di cioccolatini, in un monumento in mezzo alla strada, in una installazione in un museo. Ma l’arte non è una cosa “da museo”, separata da noi come se fosse un lusso: ne siamo tutti intrisi».

Se potesse invitare un grande dell’arte non più vivente a “Che tempo che fa” per fargli una domanda, chi chiamerebbe? E cosa gli chiederebbe?

«Scelta difficilissima! Ma come si fa... Guardando solo al Novecento, però, non avrei dubbi: Pablo Picasso. Può essere banale, lo so, ma la domanda riprenderebbe un po’ quello che abbiamo cercato di dire nel libro: da dove accidenti gli è venuta la visione di un mondo che non assomigliava in nulla a quello che aveva intorno? Ha dipinto forme che non esistevano, la sua è invenzione pura».

È mai stato vittima della “Sindrome di Stendhal”, ovvero si è mai sentito svenire di fronte a una bellezza eccessiva?

«No, però tanti anni fa al Museum of Modern Art di New York mi è capitata una cosa molto toccante. Sono lì con la mia fidanzata (quella che oggi è mia moglie) e di fronte alla “Notte stellata” di Vincent van Gogh ci troviamo accanto un ragazzone in maniche corte e bermuda. Il tipico “marine”, un militare americano, grande e grosso. Sembra il classico turista un po’ distratto e invece piano piano inizia a singhiozzare, poi gli esce qualche lacrima e infine gli parte un diluvio di pianto».

Quindi le verrà un tuffo al cuore ogni volta che ascolta “Vincent”, la canzone di Don McLean su Van Gogh che comincia proprio citando la “Notte stellata”?

«Esattamente! E allo stesso modo, per raccontare quel quadro ho invitato Flavio Caroli al Festival di Sanremo del 2014».

C’è un’opera che neppure Caroli riesce a farle “capire”?

«Guardi, io non capisco quasi niente, dunque sono milioni! Anzi, trilioni!».

Ci aiuti a progettare le pagine di questa intervista: ci suggerisce un dipinto?

«Dico “Il caffè di notte” di Van Gogh. Questo pittore mi affascina tantissimo per la sua ricerca ossessiva del colore e la disperazione che l’ha accompagnato per tutta la vita. In quel caffè di provincia c’è la solitudine dell’uomo, ma quando Van Gogh lo dipinge, quel luogo è il centro del mondo. Questa è la forza dell’arte: tu sei in un posto qualunque, eppure in quel momento, senza saperlo, lo stai facendo diventare importante ed eterno».

Caroli pensava che lei avrebbe scelto un altro dipinto con un bar nell’oscurità, “I nottambuli” di Edward Hopper.

«Quel quadro mi dà due sensazioni contrastanti. La prima è una certa inquietudine. La seconda è una profondissima dolcezza: era il quadro preferito da Mike Bongiorno. Un giorno me lo disse e così io gli regalai un bellissimo catalogo di Hopper. Ricordo ancora la sua felicità quando lo ricevette. Per cui ogni volta che vedo “I nottambuli” di Hopper penso a Mike».

Scusi professore, dobbiamo farle alcune domande

Flavio Caroli è uno dei massimi storici dell’arte italiani, ospite frequente di Fabio Fazio. A lui facciamo qualche domanda “cruciale”.

Professore, quand’è che l’arte contemporanea è diventata difficilmente comprensibile per i non addetti ai lavori?

«Pensando all’Italia, con il Futurismo, in particolare con le prime opere astratte di Giacomo Balla, attorno al 1910, in contemporanea con l’invenzione dell’astrattismo da parte di Vasilij Kandinskij in Germania».

Nei secoli scorsi la gente si “scandalizzava” per l’arte contemporanea?

«Sì! Alla fine del Duecento gli affreschi di Giotto per la Basilica superiore di Assisi sollevarono una grande polemica tra quelli che avevano concepito la Basilica inferiore».

I graffiti nelle nostre città sono arte?

«Dipende: ci sono cose molto belle, e dunque arte, e cose meno belle».

La musica leggera è arte?

«Per me Lucio Dalla era un grande artista, altri lo sono meno».

Nei musei fotografiamo tutto: vizio o virtù?

«È l’eterna volontà di fermare il tempo. E l’arte è nata proprio dalla volontà di vincere il tempo».

Quindi siamo tutti nel grande “fiume” dell’arte?

«Per fortuna! Che cosa sarebbe la vita senza le arti?».