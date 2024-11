Fabio Volo: «Il pane, mio papà, la fama: racconto tutto in “Balleremo la musica che suonano”»

Lo scrittore, attore e dj parla della sua autobiografia: «Oggi più che mai c’è bisogno di tante storie di speranza» Gianumberto Accinelli







Il padre di Fabio Volo lo ripeteva spesso: “Balleremo la musica che suonano”. E lui ne ha fatto il titolo del suo ultimo libro. Ma la musica che Fabio sta ballando ormai da diversi anni se l’è composta da sé. È una melodia fatta di ricordi: quelli della scuola, delle alzatacce per lavorare nella panetteria di famiglia, ma anche quella delle sue curiosità e della voglia di scoprire cose nuove. “Balleremo la musica che suonano” è infatti un’autobiografia in cui, pagina dopo pagina, Fabio si mette a nudo. Il suo stile però rimane quello dei successi precedenti: il tono leggero, la storia ricca di emozioni e di personaggi in cui ognuno si può identificare. Così come rimane centrale un tema: l’amore.

In questo libro, tuttavia, non c’è l’amore tra le persone fatto di delusioni e gioie. Qui Fabio, che per me è prima di tutto un amico, parla di un altro amore: quello per i libri. I libri che lo hanno fatto sognare, che gli hanno fatto compagnia e che gli hanno dato le parole per esprimere le sue emozioni. Ma anche quelli che gli hanno dato il coraggio di creare una nuova musica. Una musica che per nostra fortuna Fabio suona e balla nei libri e alla radio da tanti anni.

Come in tutte le storie d’amore, anche quella per i libri ha avuto un inizio.

«Da ragazzo lavoravo nella panetteria di famiglia, e tra i nostri clienti c’era il regista e scrittore Silvano Agosti. Un giorno, avrò avuto 16 anni, mi sono fermato a chiacchierare con lui e gli ho raccontato di avere lasciato la scuola in terza media».

E lui cosa ti disse?

«Mi aspettavo la solita critica e la solita predica. E invece no. Quel giorno Silvano, con un unico gesto, ha spazzato via tutti i miei pregiudizi: mi ha regalato un suo libro intitolato “La ragion pura”».

Cosa ha rappresentato per te quel regalo?

«Con quel gesto Silvano ha riconosciuto il mio bisogno di conoscenza e mi ha dato uno strumento per coltivarlo. E infatti da quel giorno i libri sono diventati parte della mia vita. Ma non è finita qui: un giorno, addirittura, Silvano mi ha detto: “Perché non scrivi tu un libro?”. All’epoca quell’idea mi sembrava completamente folle e invece, come si è visto, non lo era affatto».

Leggendo hai cominciato a sognare una nuova vita e hai lasciato la panetteria. Come l’hanno presa a casa?

«Mio padre ha vissuto quella decisione come una mancanza di fiducia nei suoi confronti: ne ha sofferto. Anche io ho provato molti sensi di colpa, perché ho lasciato la panetteria in un momento di bisogno per la mia famiglia. Anni dopo, però, mio padre ha letto il mio libro “Il tempo che vorrei”, che parla proprio di quella rottura».

E poi ne avete riparlato?

«Sì. Mi ha chiamato al telefono, cosa che non faceva mai, e mi ha detto: “Grazie, ho capito dove hai inventato e dove hai raccontato la verità. E, soprattutto, ho capito la tua scelta”. Da quel momento il nostro rapporto è cambiato, in meglio. Un libro aveva creato una frattura tra noi, un libro l’ha ricucita».

I libri mostrano i punti di vista delle persone, la moltitudine dei sentimenti, spesso opposti, che le abitano. Detto con altre parole: i libri ci educano alla complessità. E, come succede in natura, dalla complessità emergono cose nuove e inaspettate. Nel tuo caso è nato un grande successo. Come lo vivi?

«Lo considero un miracolo, un evento imperscrutabile. Pensa che per capire come sia stato possibile ho letto i libri che analizzano il successo dei miei romanzi. In realtà, nonostante le nostre storie siano tutte differenti, credo che noi esseri umani ci assomigliamo molto di più di quel che immaginiamo. Le emozioni che proviamo, infatti, possono nascere in contesti molto diversi, ma sono sempre quelle. E quindi le persone si identificano in alcune situazioni ricche di sensazioni che racconto».

Fammi un esempio...

«In questo libro descrivo alcuni momenti di intimità tra me e mio padre vissuti nel silenzio della notte in panetteria. La situazione l’hanno vissuta in pochi, la sensazione di intimità con un genitore, invece, è comune a tutti noi. La letteratura ha anche questo immenso potere: farci sentire vicini, parte della stessa umanità nonostante le nostre storie diverse».

Il libro si conclude con un regalo ai tuoi figli e ai lettori. Pensi che le storie possano aiutare i giovani di oggi, che affrontano un futuro incerto?

«Oggi più che mai c’è bisogno di storie piene di speranza, come quelle che mi raccontava mia nonna. I giovani sono sommersi da notizie di guerra, malattie, crisi ambientali, e non possono fare a meno di sentirsi sopraffatti. Per contrastare questo buio, è necessario raccontare anche l’altra faccia della realtà: quella piena di luce, le storie di solidarietà tra esseri umani, di una natura che ci sorprende e ci meraviglia. Non si combatte il buio con il buio, ma con la luce».