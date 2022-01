Francesca Michielin: “Il cuore è un organo” è il suo primo romanzo

In libreria dal 15 marzo, il suo primo libro (edito da Mondadori) è già disponibile per il preorder Francesca Michielin Credit: © Andrea Bianchera Redazione Sorrisi







S'intitola “Il cuore è un organo” il primo romanzo di Francesca Michielin, in uscita per Mondadori il 15 marzo.

Una storia tutta al femminile: quella di Verde, una giovane cantautrice all'apice del successo; di Regina, vecchia gloria ormai ritiratasi dalle scene, ma anche la storia di Anna che le fa incontrare. Generazioni lontane unite da una viscerale passione per la musica e da un profondo dolore comune. Un incontro che le porterà ad aprirsi ai cambiamenti e ad accettarsi in tutte le proprie sfumature, errori compresi.

«Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico. Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo» spiega Francesca Michielin raccontando la nascita di questo libro «La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un libro?”, e ho aspettato che arrivasse una storia, che arrivasse un racconto per riflettere e crescere, per parlare dell’amore con più sfaccettature, nella complessità delle sue sfumature».

Dal 25 gennaio è possibile preordinare “Il cuore è un organo” in tutti gli store online. Chi lo farà potrà ricevere un codice d'accesso speciale a una piattaforma, qui si potrà ascoltare in esclusiva il brano inedito “ottanio”, nato proprio tra le pagine del romanzo.