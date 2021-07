Francesco Lancia e le vite (quasi) verissime di italiani illustrissimi in “Santi, poeti e altri lavoratori autonomi”

L'autore tv e voce radiofonica, ha scritto un libro imperdibile: mettetevi comodi e preparatevi a ridere... Francesco Lancia Paolo Fiorelli







Sapevate che Dante si accorse di aver scritto la “Divina Commedia” in rima solo dopo averla finita? E che Cimabue fu chiamato così perché fu il primo a scalare un vitello senza ossigeno? E che Giuseppe Garibaldi usava lamentarsi dicendo: «Mille eravamo, ma sempre io offrivo»?

Questi dettagli non vi risultano? Eppure li troverete in “Santi, poeti e altri lavoratori autonomi” (Rizzoli, 224 pagine, 16 euro), una raccolta di biografie parzialmente vere e... in gran parte immaginarie. Le ha scritte Francesco Lancia, autore di molti programmi in radio e in tv, tra cui “Kilimangiaro estate” in onda su Raitre.

Negli estratti del libro che seguono, troverete le sue esilaranti “rivelazioni” sulla vita di cinque illustrissimi italiani (ovviamente abbiamo dovuto abbreviarle: scusa Francesco...).

Ma prima vorremmo chiedergli: perché si è lanciato in questa meritoria opera di divulgazione?

«Per allenarmi e allenarci a distinguere tra notizie vere e fake news. E poi perché mi sono divertito troppo a scrivere».

E che criteri ha seguito per scegliere i 18 personaggi?

«Ho scelto le vite che ho trovato più incredibili, così per scherzarci su mi è bastato esagerare solo un po’. Ma soprattutto mi sono accertato che i personaggi fossero tutti morti da tempo. Così non mi possono più querelare».

...ed ecco alcuni estratti dal libro