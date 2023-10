Frau Knam: il “dolce” viaggio dell’amore e della condivisione…

Presenta il suo primo libro sul mondo dei dolci e dal 25 ottobre parte il suo nuovo programma Antonella Silvestri







La pasticceria è molto più di un semplice gesto culinario. È un linguaggio d'amore verso gli altri e verso noi stessi, una forma di condivisione che si esprime attraverso dolci gesti e una passione indomabile.

Alessandra Mion, conosciuta come Frau Knam, è una figura eclettica che incarna appieno questa filosofia. Originaria di Venezia, ma milanese di adozione, Frau ha recentemente pubblicato il suo primo libro, intitolato "La pasticceria per tutti: oltre 50 ricette per scoprire il mondo dei dolci". Un libro che si propone di aprire le porte del mondo della pasticceria a tutti, facendo della semplicità di esecuzione il suo punto di forza.

Il percorso di Frau Knam nel mondo dei dolci è iniziato in modo discreto. Per molti anni, ha lavorato fianco a fianco con suo marito, il famoso Maître Chocolatier internazionale Ernst Knam, cercando di assorbire tutte le sfumature e le delizie di questa arte culinaria. Tuttavia, non aveva mai preso l'iniziativa di mettere "le mani in pasta" fino a quando il mondo è stato scosso dal lockdown dovuto alla pandemia.

In quei lunghi mesi di reclusione, è stato Ernst a mettere alla prova la passione latente di Alessandra per la pasticceria. Quasi senza rendersene conto, si è ritrovata a sperimentare e a creare dolci prelibatezze in casa propria. Ciò che è iniziato come un corso di pasticceria improvvisato si è rapidamente trasformato in qualcosa di molto più grande. «Devo tutto alla mia dolce metà. Lui mi ha stimolato a coltivare questo amore per la pasticceria» racconta Frau Knam che però, con sorridendo, ammette: «Creo dolci ma per il resto a casa nostra cucina Ernst perché io sono all’altezza del compito».

La coppia ha iniziato a condividere le creazioni online, pubblicando tutorial dettagliati delle loro ricette. Il risultato è stato sorprendente: il loro approccio accessibile e autentico alla pasticceria ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico. Con quasi 100 mila follower sui social media, il loro successo è stato un testamento al potere della passione e della condivisione.

Il libro di Alessandra, "La pasticceria per tutti", pubblicato da Mondadori Electa, raccoglie oltre 50 ricette pensate per chiunque voglia avvicinarsi al mondo degli impasti, delle creme e dei dolci senza sentirsi intimidito. Come afferma l'autrice stessa, "Questo libro nasce per dire che non è necessario essere dei pasticceri professionisti per provare il piacere e la gioia di sperimentare, 'pasticciare' e creare qualcosa di buono da condividere con gli altri."

Una delle caratteristiche distintive del libro è la sua fattibilità. È un'opera pensata per essere un dono non solo per gli amanti della pasticceria, ma per tutti coloro che desiderano cimentarsi nella creazione di dolci straordinari. Paolo Marchi, nella prefazione del libro, sottolinea come questo sia un'autentica "pubblicazione da regalare, da donare agli amici e alle amiche, ma anche a se stessi”, evidenziando il suo potenziale per creare momenti di gioia e condivisione attraverso la pasticceria casalinga.

Seguendo la stessa filosofia del suo libro, l’autrice si prepara a portare la sua passione per i dolci direttamente in televisione con il programma "La pasticceria di Frau Knam", che andrà in onda su Food Network, canale 33, a partire dal 25 ottobre alle 21. In questo programma, condividerà ricette imperdibili alla portata di tutti, rendendo accessibile il mondo dei dolci anche ai telespettatori.

Insomma Frau Knam, è molto più di una pasticcera. È un'artista che trasforma ingredienti comuni in opere d'arte deliziose. Con il suo carattere scherzoso, si definisce "il lato Pink della pasticceria," portando allegria e creatività nel mondo culinario.

In un mondo in cui la condivisione è più importante che mai, la Knam, è un faro di positività e amore, con un unico obiettivo: portare la gioia dei dolci a tutti, uno squisito boccone alla volta. Grazie alla sua passione, la pasticceria non è mai stata così accessibile e deliziosa. E questo è un regalo che tutti possono assaporare.