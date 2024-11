Gerry Scotti e “Quella volta”: «È il diario della mia vita, ma non chiamatelo biografia!»

Nel nuovo libro ripercorre tutta la sua vita, dalla nascita (sul tavolo della cucina) a oggi. E sta per scriverne un altro sulle donne Giulia Ausani







«È il diario della mia vita, ma non chiamatelo biografia: quelle di solito le scrivono sui morti, non vorrei portasse sfortuna!». Scherza con noi Gerry Scotti, con il quale parliamo di “Quella volta”, il suo secondo libro, uscito a un anno di distanza dal bestseller “Che cosa vi siete persi”. E nel libro ripercorre la sua vita intrecciandola con i grandi fatti della Storia, quella con la “S” maiuscola.

Come mai un secondo libro?

«Ci ho preso gusto io e ci hanno preso gusto anche i lettori. Venivano ai firmacopie o tra il pubblico dei miei programmi e mi dicevano: “Ma perché non ne fai un altro?”».

Sono entrambi libri sui ricordi. Che rapporto ha con la nostalgia?

«Anche se nel libro racconto di quando mi rimandarono in greco e in latino, qualcosa la so ancora: “nostalgia” è una parola di origine greca che contiene l’algia, il dolore. Invece questi ricordi sono un modo per dire che ho vissuto una vita intensa e ne è valsa la pena».

Nelle pagine c’è anche la Storia del mondo.

«È un po’ come quando vai a cercare qualcosa nella cassapanca dei nonni e trovi tutt’altro. Ho iniziato a mettere giù i fatti della mia vita e poi mi sono accorto che negli anni in cui per me erano accadute cose importanti, anche nel mondo era successo di tutto...».

Cita molti eventi tragici.

«Sono quelli con l’inchiostro più forte, diciamo, perché tendiamo a ricordarli meglio. Mentre scrivevo certe cose mi commuovevo».

Racconta di aver sentito l’esplosione della bomba a piazza Fontana quel fatidico 12 dicembre 1969.

«Stavo giocando con gli amici in un parco nella periferia nord di Milano e udimmo un boato fortissimo, anche se in cielo non c’era una nuvola. Un ragazzino più grande andò in centro col motorino e raccontò che era uno scenario inimmaginabile, ci consigliò di non raggiungerlo».

Il libro inizia, ovviamente, con la sua nascita.

«Nato sul tavolo della cucina di Camporinaldo (PV), come i lettori di Sorrisi già sapranno. È facile fare battute e dire che è per questo che mi piace mangiare, eppure forse è davvero così: amo il cibo di campagna per quel tavolo in campagna».

Anche se vi siete trasferiti presto a Milano, la campagna le è rimasta del cuore.

«Con le sue tradizioni, come la vendemmia. Era una grande festa ed era bellissima: persone che per tutto l’anno si insultavano e litigavano all’osteria si ritrovavano insieme per aiutarsi a vicenda a portare a casa l’uva. Poi i balli, la musica».

Parlando di musica, nel libro cita i successi che segnarono un’epoca.

«Non c’è un ricordo che non poggi sul pentagramma di una canzone. La musica, del resto, è la macchina del tempo più evocativa che esista».

Sa che nomina spesso i Beatles?

«Hanno cambiato la vita di tutti noi e io all’epoca ero un “beatlesiano” doc. Ora preferisco i Rolling Stones, anche se li ho scoperti tardi».

Quali sono gli artisti che associa di più alla sua vita?

«Quando ero ragazzo, prima Adriano Celentano e poi Lucio Battisti. E David Bowie per quello che ha significato per la nostra generazione. “Space Oddity” è stato un vero manifesto».

Non a caso la cita quando racconta di aver viaggiato sul Concorde.

«Un’esperienza incredibile. Ho avuto la fortuna di prenderlo, ma soprattutto di prenderlo al momento giusto: salii sullo stesso aereo che, qualche anno dopo, si schiantò tragicamente dopo il decollo».

La vita è fatta di coincidenze?

«Sì, e anche bizzarre: il mio primo lavoro era in una fabbrica che produceva guarnizioni per televisori. Chi l’avrebbe detto che, dieci anni dopo, dentro la tv ci sarei proprio finito?».

Nel libro accenna a una prima piccola infatuazione infantile, ma non parla del primo amore: le va di raccontarcelo?

«Avevo 12 anni e mi innamorai della figlia del lattaio. Lei si accorse di me per l’innumerevole quantità di coni alla panna che andavo a comprare (ride). Ne parlerò nel prossimo libro».

Che scoop! Il terzo è confermato?

«Ci vorrà un po’, ma sì: sarà dedicato a tutte le donne della mia vita, dalla mamma alle fidanzate, dalle zie alle colleghe di lavoro. Saranno loro le protagoniste».

A proposito di dediche: questo libro è per suo figlio Edoardo.

«Il primo l’avevo dedicato ai miei nipotini Virginia e Pietro e ai miei genitori: mancava lui! Volevo dedicare questo libro al ricordo più bello di cui parlo, il mio viaggio intorno al mondo con Edoardo. E poi, me lo lasci dire: è proprio lui la cosa che mi è riuscita meglio. E pensare che in sala parto ci finii con un inganno».

In che senso?

«Non me la sentivo di assistere: il primario mi vide mentre camminavo nervosamente per il corridoio e mi invitò nel suo ufficio per un caffè. Poi mi fece uscire da un’altra porta: mi ritrovai in sala parto e mi misero Edoardo tra le braccia. Quasi non ricordavo più il mio nome per l’emozione».

Ha festeggiato i 60 anni percorrendo gli Stati Uniti in moto: per i 70, nel 2026, ha già qualche piano?

«Vorrei rifarlo, ma in Argentina: partendo da Buenos Aires per arrivare fino alla Terra del Fuoco. È un sogno da quando lessi “I diari della motocicletta” del giovane Che Guevara».

Le nostre letture ci lasciano sempre qualcosa, del resto. Che effetto vorrebbe suscitare nei suoi lettori?

«Vorrei che usassero il filo dei miei ricordi per appendere con le mollette anche i loro: questo libro è una condivisione. Ma non a senso unico: vorrei prendermi una piccola pausa dalla tv e portarlo a teatro. Così insieme potremo dire: “Ma ti ricordi quella volta...?”».