“Giappone d’autore”, la narrativa nipponica in edicola con Sorrisi

Dal 24 settembre in edicola, "Giappone d’autore" è la nuova collana di romanzi che raccoglie tutto il meglio della narrativa giapponese contemporanea. Uno stile intimo e poetico, alla scoperta del più autentico spirito nipponico.

Con la prima uscita, "108 rintocchi", l’esordio letterario di Keiko Yoshimura che, con incredibile semplicità, restituisce il significato dell'esistenza e incanta. Durante i tre giorni che precedono il Capodanno, le campane dei templi suonano 108 rintocchi, che corrispondono alle 108 passioni umane da cui liberarsi per raggiungere il Nirvāna, secondo la religione buddhista. Arriverà allora il momento per Sohara, il tuttofare della comunità sull'isola più piccola dell'arcipelago di Izu, in cui non sarà più il tempo di dare ma di ricevere.

"Giappone d’autore", libri indimenticabili capaci di raccontare il senso della vita con magica semplicità. Il 1° ottobre la seconda uscita, "Le ricette della signora Tokue" di Durian Sukegawa, ognuno a soli 8,90 € escluso il prezzo della rivista.

Piano dell’opera

108 rintocchi Le ricette della signora Tokue Come un fiore di ciliegio nel vento Finché non aprirai quel libro Cronache di un gatto viaggiatore Le strane storie di Fukiage Il magico studio fotografico di Hirasaka Non dimenticare i fiori L'emporio dei piccoli miracoli Le delizie della signorina Ashikawa La voce dell'acqua Una storia crudele Il gatto che voleva salvare i libri La ragazza dell'altra riva Un lavoro perfetto Il ristorante dell'amore ritrovato Residenza per signore sole La casa del nespolo La gatta, Shōzō e le due donne Le ricette perdute del ristorante Kamogawa Guanciale d'erba Il bambino e il cane La pasticceria della felicità Il figlio della fortuna Il diario geniale della signorina Shibata Tre giorni di felicità

