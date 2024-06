Giovanna Mezzogiorno: «Vi porto con me dentro la magia di un set»

Aveva 5 anni la prima volta che è stata su un set, a Cinecittà. «Il capo macchinista mi prese in braccio e mi portò a conoscere la magia del cinema: strade, alberi, case di cartapesta, luci» racconta Giovanna Mezzogiorno. Attrice pluripremiata, e anche sceneggiatrice e regista del corto “Unfitting” sul body shaming nel mondo dello spettacolo, ha voluto condividere il “germoglio” di quella magia con i giovanissimi, a cui parla nel suo primo libro “Ti racconto il mio cinema” (224 pagine, Mondadori, 17 euro).

Nel testo paragona il set visto da bambina a un “formicaio”. Perché?

«Perché è un viavai di gente: tecnici, attrezzisti, elettricisti, scenografi, costumisti, truccatori, il direttore della fotografia, il regista... Ciascuno fa il suo lavoro, attento a non travalicare gli spazi altrui, ma se manca un pezzettino la catena di montaggio si blocca e la “magia” del ciak non potrebbe avvenire».

Il ciak nel libro è descritto come una “bolla nel mare”.

«Una bolla che esplode in un istante in cui tutto si consuma nel silenzio più assoluto: l’attore inizia a recitare, diventa il suo personaggio. E quello che ha studiato finalmente si compie».

Quando ha capito che la recitazione sarebbe stata la sua vita?

«Non subito, anche se sono figlia di attori (Vittorio Mezzogiorno e Cecilia Sacchi, ndr). Fino a 18 anni per i miei genitori dovevo solo studiare. Poi, dopo uno stage teatrale con la compagnia di Peter Brook a Parigi, quando portammo in giro per l’Europa un suo Amleto e mi disse che dovevo “rassegnarmi” al fatto che quello sarebbe stato il mio mestiere, ho capito che aveva ragione».

I suoi figli, i gemelli Leone e Zeno, seguiranno le sue orme?

«Hanno 12 anni e sono in un mondo a metà tra il reale e la fantasia: draghi, alieni... Lasciamoli lì ancora un po’».

Se non fosse diventata attrice quale altro mestiere del cinema avrebbe esplorato?

«L’operatore, perché è il primo che vede il film».

Quali film della sua adolescenza consiglierebbe ai ragazzi di oggi?

«Nel libro c’è un lungo elenco che va da Chaplin a Tim Burton. Un titolo di getto? “I Goonies”».

Che cosa pensa di chi mangia i popcorn in sala?

«Non posso pensarne male, perché i miei figli lo fanno e io glieli rubo».

Le qualità da regista che servono a “dirigere” anche la propria vita?

«L’empatia e la gentilezza».