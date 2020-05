“Giovanni Paolo II – Santo”, il libro in edicola con Sorrisi

15 Maggio 2020 | 13:23 di Redazione Sorrisi

In occasione del centenario della nascita di Giovanni Paolo II (18 maggio 1920), Tv Sorrisi e Canzoni e Chi presentano in esclusiva in edicola "Giovanni Paolo II - Santo". Il Papa si racconta. Un prestigioso volume fotografico per ricordare e celebrare il grande Papa che ha cambiato il mondo, attraverso le immagini più belle della sua avventura umana e spirituale.

L'opera di 130 pagine, con testi di Giovanni Paolo II (Libreria Editrice Vaticana) e introduzione di Andrea Riccardi, ripercorre la vita e il papato di Karol Wojtyla attraverso oltre 100 scatti firmati dallo storico fotografo Giancarlo Giuliani.

Giovanni Paolo II - Santo sarà in edicola dal 15 maggio con Tv Sorrisi e Canzoni e Chi al prezzo di 12,90 euro, rivista esclusa.