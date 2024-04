Giuseppe Giofrè: “Stidda” e il racconto delle sfide (bellissime) della vita

Dalle origini nella provincia calabrese passando per "Amici" fino al successo internazionale, ecco la sua carriera fatta di incontri e umanità Alessandro Alicandri







"Stidda" è il libro autobiografico di Giuseppe Giofrè, attuale giudice del Serale di "Amici". Racconta non solo per il legame con la sua terra, la Calabria, e in particolare con Gioia Tauro, non tanto la sua ascesa verso una fama internazionale con aneddoti che riguardano grandi star del pop come Taylor Swift, Jennifer Lopez e la tanto sua amata Britney Spears, ma i dettagli di una carriera guidata dalla sua capacità innata di trasformare l'istinto in scelte radicali di vita.

Cambiare vita non è facile quando i legami con la tua famiglia sono così forti. Giuseppe nel libro racconta molto di suo fratello Alessandro, della sorella Chiara, del papà Antonio e di mamma Rosella, in prima linea per sostenere il suo talento in una realtà in cui essere un uomo e ballare non era visto di buon occhio. La sua musa è un po' mamma, molto zia Carmela, ma ogni membro della sua grande famiglia ha dato un contributo a fargli credere in se stesso.

La tv ha avuto un ruolo straordinario nelle sue prime fonti d'ispirazione: i varietà Mediaset della sua infanzia, con il mito di Natalia Estrada da bambino contro un mondo reale che con il bullismo, più che farlo soffrire, gli ha ricordato che il suo destino non sarebbe stato banale. Senza piangersi addosso, ha iniziato a studiare e, grazie allo studio, è arrivato ai primi provini e al sogno di mettere piede in America.

L'avventura a Amici come allievo

Quello che è successo a "Amici" è sotto gli occhi di tutti e lo ricordiamo bene. Giuseppe era già un ballerino fuori dal coro, nello stile di danza e nel modo di porsi. S'ispira al varietà televisivo della tv commerciale, ma anche dai videoclip di Mtv che hanno caratterizzato la sua adolescenza. La sua passione per il ballo, almeno inizialmente, non è stata caratterizzata solo da una bravura conclamata, ma più che altro dalla sua irrefrenabilità. Tanto irrefrenabile che la (purtroppo celebre) testata che gli ha fatto rompere il naso durante il talent non l'ha spostato un millimetro dai suoi obbiettivi, facendolo trionfare poi con il 73% dei voti. Quella scuola è stata solo l'inizio di un percorso di studio con i più bravi coreografi al mondo. Era solo l'inizio.

Davvero grande l'affetto dei fan che l'ha portato alla vittoria, non dettato semplicemente dalla sua bellezza o capacità di ballare, ma un legame emotivo forte. Da "Stidda" si evince che i suoi incontri avuti negli anni, coi fan e grandi star, sono sempre stati in qualche modo frutto del caso. In tanti, per amore verso la sua arte e verso la sua persona, hanno scelto di stargli accanto. Mamma Rosella, tra tutti, è stata straordinaria in questo. C'è un aneddoto molto carino che non vogliamo anticiparvi che racconta quanto amore e cura ci ha messo nella crescita del suo figlio ballerino, risultando determinante in più momenti, anche da lontano.

Le delusioni e i successi

Il libro racconta soprattutto delle porte in faccia ricevute, anche da parte di persone che l'hanno poi scelto in momenti diversi della sua storia. Giuseppe non nasconde nemmeno uno di questi fallimenti che sembrano quasi più rilevanti dei sì ricevuti. Se da una parte Taylor Swift ha avuto un ruolo centrale nel capire l'umanità delle persone famose, in Jennifer Lopez ha trovato invece il desiderio di spingersi oltre i propri limiti, rendendo epico ogni momento del proprio lavoro, non abbassando mai la guardia. I desideri, le aspettative (poche), le cadute e le soddisfazioni si alternano in un libro per nulla celebrativo, ma fortemente motivazionale. Una storia eccezionale ma semplice, perché Giuseppe ha sempre ricostruito quel ponte che lo riporta a casa.

L'amore e l'amicizia

Giuseppe condivide coi lettori anche come ha vissuto l'amore, un sentimento molto speciale per un ragazzo (non diremo altro per non anticiparvi troppo). Le sue scelte di vita l'hanno portato a preferire la libertà di dedicare tutto se stesso alla danza e alla musica (com'è stato anche nel periodo discografico con Mara Maionchi). È davvero tenera la sua descrizione di un primo amore, di un fidanzato che diventa una sfida (e una bellissima minaccia) alle proprie certezze.

Sono citati molte più volte i suoi amici ballerini (uno tra questi Sebastian Melo Taveira), i suoi amici anche non ballerini sparsi per il mondo, le persone alle quali è rimasto legato dall'infanzia. Insomma: chi si aspetta un libro sui segreti dello "stardom" statunitense, troverà invece il carattere e la straordinaria normalità delel persone che ha incontrato, una fra tutti la mamma di Camila Cabelo (con un aneddoto piuttosto commovente).

A Giuseppe Giofrè del successo divistico è sempre interessato molto poco. In molti passaggi sembra che tutto il suo studio, la sua determinazione e la voglia di farsi spazio in un mondo difficile come quello della danza arrivassero soprattutto dal desiderio di avere a che fare con Britney Spears. Non per una foto, ma per conoscere da vicino un modello artistico che è stato un volano di tantissime decisioni della sua vita e che, capirete leggendo, è un motore che non va assolutamente banalizzato. Con il suo modo sorprendente di intendere la vita senza fossilizzarsi mai, di certo sarà capace di stupirci ancora.