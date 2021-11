Giusi Battaglia debutta con un ricettario: “Giusina in cucina. La Sicilia è servita”

La vediamo ogni sabato su Food Network, ma non contenta ha scritto anche un libro con oltre 70 ricette Giusi Battaglia Solange Savagnone







La vediamo ogni sabato su Food Network cucinare le sue golosissime pietanze siciliane. Ma non contenta, Giusi Battaglia ha scritto anche un libro: "Giusina in cucina. La Sicilia è servita" con oltre 70 ricette tra antipasti, primi, secondi, lievitati e dolci tipici della sua terra. «Se non ci fosse stato l’amore delle persone, questo libro non sarebbe mai esistito. L’ho fatto per loro. È semplice, pieno di amore e il più immediato possibile, come sono io» dice.

Nel libro troviamo le delizie proposte in tv?

«C’è l’ABC della cucina siciliana. Ho cercato di mettere le ricette tipiche, le più famose e qualcuna meno conosciuta. Sono state già proposte in trasmissione ma so che chi ama cucinare preferisce avere un libro da consultare e tenere in cucina piuttosto che guardare sul web».

Ed è adatto a tutti gli amanti dei piatti siciliani.

«Questa è un po’ una “bibbietta” per chi vuole avvicinarsi a questa cucina, che secondo me è la migliore del mondo. Sono ricette molto semplici e, soprattutto, straprovate, perché sono quelle che faccio da anni e che mi ha tramandato la mia famiglia: non possono non riuscire».

Ogni ricetta ha un bollino con il grado di difficoltà.

«Sì e sono tutti diversi, tranne forse qualcuno. Inoltre ho voluto mettere i commenti di chi ha provato a eseguire le ricette che propongo nel programma. Si trovano accanto alle foto».

C’è anche una divertente introduzione scritta dai suoi amici, Ficarra e Picone.

«Venivano spesso a mangiare da me a Palermo e anche ora che viviamo tutti a Milano».

Altri progetti, oltre alla tv e al libro?

«Per Natale ci siamo inventati una cosa molto carina: il calendario dell’avvento. Da dicembre, ogni giorno, sul mio canale YouTube e sui miei social proporrò una ricetta natalizia. Sono molto contenta perché Natale per me è famiglia, festa e tradizione. Saranno ricette nuove per il pubblico ma che faccio abitualmente nella mia famiglia. Non saranno per forza siciliane, ma sono ricette che mi piacciono e che sento e ho fatto mie».