“I segreti delle città”, in edicola con Sorrisi

18 Settembre 2020 | 11:21 di Redazione Sorrisi

Cinque città, una carrellata sul Vaticano e una sull'Italia, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d'arte, i palazzi, gli enigmi delle grandi capitali: Roma, New York, Parigi, Londra, Istanbul, il Vaticano…

Ogni luogo e monumento fa rivivere un personaggio (o una vicenda) al quale la storia lo ha legato. Giocando con epoche diverse e generi diversi, si terrà sempre come filo conduttore la scoperta dei segreti di una grande città.

Una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche “politica”, nel senso di ricostruire il significato più profondo – e spesso sconosciuto – che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. In un gioco di specchi in cui il narratore, noto anche per essere abile divulgatore televisivo, gioca con le sue molteplici identità, senza dimenticare mai quella del grande giornalista. Per questo, nel ripercorrere i segreti di ogni città, si viaggia tra la storia più remota a quella più recente, senza trascurare la cronaca e i grandi avvenimenti propri dei nostri anni.

Sette racconti resi ancora più appassionanti dallo stile inconfondibile della narrazione di Corrado Augias, il suo modo di scegliere e svelare quei “segreti” che creano la dimensione immaginaria degli eventi, le “chimere” di un viaggio che si muove nello spazio ma anche nel tempo.

PIANO DELL’OPERA