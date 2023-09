Il nuovo stratopico progetto di Geronimo Stilton, alla scoperta del valore della pace

Dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani e delle più giovani per la valorizzazione della pace in ogni sua sfaccettatura, a partire dalle azioni che compiamo ogni giorno Redazione Sorrisi







Che cos’è la pace? Rispondere a questa domanda non è facile, soprattutto quando a porla sono i nostri giovani lettori e lettrici! La pace è un valore, infatti, molto complesso, che in sé racchiude molte idee e molti concetti! Amicizia, dialogo, rispetto, gentilezza ma anche coraggio, impegno, accoglienza, pazienza, onestà, Natura e molto altro! Sarebbe quasi un limite dare un’unica definizione della pace, perché essa è frutto di intenzioni e gesti di ogni singolo essere umano e, come tale, è fondamentale che si impari fin da piccoli il senso di responsabilità e di impegno che ciascuno di noi deve possedere per coltivarla e per costruire, così, un mondo migliore.

Ecco perché il nuovo progetto di Geronimo Stilton, "Mi piace fare pace", è dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani e delle più giovani per la valorizzazione della pace in ogni sua sfaccettatura, a partire dalle azioni che compiamo ogni giorno. Ma non solo: il progetto mira, infatti, anche al coinvolgimento delle persone e delle istituzioni che li guidano nella crescita, come la famiglia e la scuola, senza tralasciare le librerie, centri fondamentali per la crescita culturale dei giovanissimi!

Per questo motivo, i docenti e le famiglie hanno la possibilità di registrarsi sul sito https://www.ascuolacongeronimostilton.it/ per accedere a contenuti dedicati ed esclusivi (oltre che a materiali didattici specifici) attraverso i quali i ragazzi potranno diventare “inviati speciali per la pace”; registrandosi, si potranno vincere immediatamente per la propria classe 30 copie del nuovo libro LA PACE È…, kit e schede didattiche, con tutti i materiali per realizzare le attività, un poster della pace e un videoincontro con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi!

Ma non finisce qui! In occasione del 21 settembre, Giornata Mondiale della Pace, sarà disponibile nelle librerie e in tutti gli store online il libro La pace è…, una nuova stratopica avventura che mette in scena tutte le parole della pace, spiegate in modo semplice, a misura di bambino e attraverso esempi concreti dai quali tutti possiamo trarre ispirazione: perché LA PACE SIAMO NOI!

IL LIBRO

Un piccolo libro per parlare di grandi valori come la pace, perché leggere aiuta a diventare grandi e scoprire il mondo, parola di Stilton! Ben, Trappy e i loro compagni di scuola si sentono spaventati e impotenti per ciò che sta succedendo nel mondo. Sarà però l’occasione per imparare che, proprio nei momenti tristi e difficili, è importante concentrarsi su ciò che di positivo e bello si può fare, come, di fronte alla guerra, iniziare a parlare di pace.

In libreria e in tutti gli store online dal 19 settembre

Edizioni PIEMME - Prezzo: 5,90 €, Pagine: 64 – A partire dai 6 anni