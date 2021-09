In edicola con Sorrisi i libri di Oriana Fallaci, testimone della Storia

In questi giorni segnati dal ventennale degli attentati dell’11 settembre 2001, Sorrisi presenta in edicola un’importante collana editoriale Oriana Fallaci Credit: © Angelo Cozzi Enrico Casarini







In questi giorni segnati dal ventennale degli attentati dell’11 settembre 2001, Sorrisi presenta in edicola un’importante collana editoriale: le opere di Oriana Fallaci. Giornalista leggendaria, autrice di clamorosi bestseller, Oriana visse la tragedia delle Torri Gemelle a New York dove viveva da alcuni anni, e scosse il mondo denunciando la crisi dell’Occidente di fronte al terrorismo di matrice islamica nel libro “La rabbia e l’orgoglio”.

E proprio da questo volume, già in edicola, inizia la collana di 24 libri tra romanzi e saggi: la prossima uscita è “Lettera a un bambino mai nato”, disponibile dal 17 settembre. Non dall’impeto del 2001, comunque, era nata la fama della Fallaci. Grazie al suo talento di narratrice e alla curiosità di giornalista, intrecciati con un’aspra fierezza legata all’essere donna e fiorentina, Oriana aveva davvero raccontato il mondo, e noi abbiamo “distillato” la sua avventura in cinque momenti e luoghi.

Firenze, 1943

A 14 anni Oriana è staffetta partigiana, con il nome di battaglia di Emilia. Lo racconta in “Solo io posso scrivere la mia storia” (in edicola dal 24 settembre, € 8,90).

Saigon, 1967

La Fallaci, “prima firma” del settimanale “L’Europeo”, è già una stella del giornalismo e va in Vietnam per “conoscere” la guerra. Segue il conflitto fino al 1975 e lo racconta in “Niente e così sia” (dal 19 novembre, € 8,90).

Atene, 1973

In agosto incontra finalmente Alexandros Panagulis, oppositore del regime greco dei Colonnelli. Oriana ha seguito la sua vicenda e lo va a trovare appena viene scarcerato. È l’inizio di un amore grande e drammatico. “Alekos” muore nel 1976, ma vivrà per sempre in “Un uomo” (dall’8 ottobre, € 8,90).

Teheran, 1979

Oriana intervista l’imam Khomeini, leader della giovane Repubblica islamica dell’Iran. Il dialogo è una perfetta fotografia dello stile Fallaci, impetuoso e senza timori reverenziali: lo ritroviamo in “Intervista con la storia” (dall’11 febbraio 2022, € 12,90).

New York, 1990

La Fallaci dal 1955 fa avanti e indietro tra Italia e Stati Uniti, dove realizza grandi reportage. Dopo l’uscita del romanzo “Insciallah” (dal 29 ottobre, € 8,90) decide di vivere definitivamente a Manhattan.