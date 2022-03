In libreria la nuova collana firmata Tea Stilton

Buone notizie per tutte le ragazzine. Da pochi giorni è uscita nelle librerie una nuova collana su Tea Stilton, sorella del famoso Geronimo, entrambi nati da un’idea di Elisabetta Dami. Edita da Piemme, si intitola “Star Academy” e per ora sono disponibili due volumi: “La prima sfida” e “Fuori dalle regole” (10,80 euro ciascuno), che seguono le vicende delle cinque amiche topoline. Colette, Violet e Pam sono state ammesse all’ambitissimo corso estivo della Stars Academy, nel cuore di Broadway, a New York, una delle scuole di spettacolo più prestigiose al mondo, che ha la fama di essere particolarmente dura e rigorosa.

Gli studenti selezionati hanno la possibilità di mostrare il loro talento nella musica, nella recitazione e nella danza, e muovere i primi passi su un palcoscenico famoso. E il racconto si snoda con dinamiche molto simili a tanti show televisivi dedicati a giovani talenti. Tra difficoltà, delusioni e momenti di sconforto, le protagoniste conosceranno un gruppo di ragazze e ragazzi speciali, con cui condivideranno momenti di gloria e insuccessi. Con un obiettivo comune: non arrendersi mai e tenere duro per realizzare i loro sogni. A sostenerle e a fare il tifo per Colette, Pam e Violet ci saranno ovviamente anche le due storiche amiche Nicky e Pauline che, dal collegio di Topford, sono sempre pronte a spronarle, ad ascoltarle e a dar loro preziosi consigli a distanza.