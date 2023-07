Kira Shell: dietro le quinte di “Battiti Live” a Gallipoli

Seguitissima sui social, Valeria si è mostrata per la prima volta in pubblico nella sua Puglia Giusy Cascio







A Gallipoli (LE) in occasione di "Radio Norba Cornetto Battiti Live" noi di Sorrisi abbiamo incontrato la scrittrice Kira Shell, autrice delle due saghe di genere dark romance "Kiss me like you love me" (in 4 volumi) e "Meet Efrem Krugher" (2 volumi) pubblicate dalla casa editrice Sperling & Kupfer, che hanno venduto oltre 600.000 copie.

Seguitissima sui social, Kira (il cui vero nome è Valeria) si è mostrata per la prima volta in pubblico nella sua Puglia ed è stata intervistata dalla nostra giornalista Giusy Cascio davanti a una marea di fan che l'hanno accolta con molto affetto. Ci ha raccontato delle sue passioni, di come trova l'ispirazione, di come riesce a conciliare la scrittura con gli impegni lavorativi (ha una laurea in Giurisprudenza). E poi ci ha dato un vero e proprio scoop: sta creando qualcosa di nuovo per i suoi adorati lettori!