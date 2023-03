“La musica del gioco” è il nuovo libro di Carolina Benvenga dedicato ai bimbi

Sarà disponibile in tutte le librerie dal 14 marzo Antonella Silvestri







È il suo terzo libro pensato e dedicato ai più piccoli. Si intitola “La musica del gioco” (Electakids) e sarà disponibile in tutte le librerie dal 14 marzo. L’autrice è Carolina Benvenga, uno dei volti femminili più amati della tv dei ragazzi. Dopo avere condotto molti speciali dello “Zecchino d’oro” e programmi per Rai Yoyo e Rai Gulp, Carolina è approdata a Rai Ragazzi al timone della trasmissione, tutt’oggi in onda, “La posta di YoYo”.

L’ultimo libro è un activity book a tema musicale, coloratissimo, destinato ai bambini dai quattro ai sei anni. Il tema conduttore è la musica, in linea con la sua attività televisiva e web (sul suo canale YouTube): le note rappresentano sette aree tematiche, che diventano contenitori di attività da svolgere sia sulla pagina sia nel mondo reale, fuori dalla porta di casa.

«L’idea di accompagnare i piccoli nei loro momenti liberi è alla base di tutto il mio lavoro ecco perché ho deciso di farlo anche attraverso un activity book» spiega il volto più amato dai bambini italiani e dai loro genitori che aggiunge: «Il libro è pieno di spunti e attività da fare in famiglia o da soli, avranno la possibilità di riempire le loro giornate divertendosi ed imparando cose nuove». Tra i suggerimenti ritroviamo i brani da cantare, lo “yoga” per bambini, le ricette, i giochi da fare insieme a casa nei pomeriggi piovosi, i passi di ballo da imparare, gli ElectaKids, strumenti musicali fai-da-te con cui fare musica in famiglia.