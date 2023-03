La nuova Libreria Mondadori a Milano

In piazza Duomo a Milano ha aperto una nuova splendida Libreria Mondadori, all’angolo con via Mazzini. Occupa una superficie di oltre 1.300 mq su tre piani. Sono 100 mila i volumi disponibili con 30 mila titoli.

Tra questi, 5 mila sono proposte di manga e fumetti e 8 mila si trovano al piano interrato, dedicato interamente a bambini e ragazzi. Gli ambienti offrono un nuovo modo di vivere il rapporto con il libro, ma sono anche sede di eventi, come gli incontri con gli autori per i “firmacopie”.

Ci sono schermi digitali che facilitano la consultazione dei prodotti e casse automatiche per rendere gli acquisti autonomi e veloci. Non mancano le postazioni “Kobo” per la ricerca degli e-book e una “gradinata letteraria” per la lettura in relax, oltre a una postazione dedicata dove il cliente può ascoltare un audiolibro.