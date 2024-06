“Le incredibili storie delle stelle dello sport – Bebe Vio”, in edicola con Sorrisi

Il 14 giugno vi aspetta in edicola il secondo volume della collana di libri illustrati per piccoli e grandi lettori Redazione Sorrisi







Dopo Jannik Sinner, uscito il 7 giugno, arriva Bebe Vio, e poi seguiranno Lionel Messi, Federica Pellegrini, Michael Jordan e tanti altri… Sono le storie delle stelle di oggi e di ieri, che raccontano di come anche i più grandi sono stati piccoli. E che i loro desideri, le loro paure e i loro sogni sono gli stessi di chi sperimenta l’avventura di crescere.

In ogni volume un racconto illustrato, inedito ed esclusivo, ripercorre l’incredibile storia di come ciascuno è diventato una stella dello sport. I successi, il coraggio e la determinazione, ma anche le rivalità e i momenti difficili, lungo il viaggio che ciascuno ha compiuto per esprimere al massimo il proprio talento.

Sono libri coloratissimi, da guardare e leggere insieme, da ascoltare come favole della buonanotte. Ma soprattutto, sono storie che fanno crescere, perché insegnano molte cose: che in campo e nella vita vince la gentilezza, che anche l’impossibile può diventare possibile, che l’amicizia vale più di una medaglia, che chi sogna in grande può diventare un gigante.

Piano dell’opera

Jannik Sinner Bebe Vio Lionel Messi Federica Pellegrini Gianluca Vialli Alex Zanardi Valentino Rossi Diego Armando Maradona Michael Jordan Lewis Hamilton Serena Williams Ayrton Senna Nadia Comăneci Cristiano Ronaldo LeBron James Muhammad Ali Andre Agassi Pelé Jesse Owens Martina Navrátilová Gino Bartali Valentina Vezzali Francesco Totti Pietro Mennea Paola Egonu Roberto Baggio Magic Johnson Walter Bonatti Simone Biles Abebe Bikila Giovanni Soldini Tommie Smith Niki Lauda Jury Chechi Rena Kanokogi Carla Fracci Garri Kasparov Fausto Coppi Yusra Mardini Dick Fosbury

