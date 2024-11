“Le verità spezzate” di Alessandro Robecchi, due delitti tra passato e presente

Lo scrittore crea un nuovo eroe, Manlio Parrini, e omaggia le origini del giallo italiano Paolo Fiorelli







Un anziano e osannato regista, Manlio Parrini, indaga su due delitti: il primo è storico e riguarda uno scrittore di gialli nell’Italia fascista; il secondo è appena accaduto nella villa di fianco a casa sua! Questi gli ingredienti di “Le verità spezzate” (ed. Rizzoli, 16 euro) di Alessandro Robecchi, che si prende una pausa dalla fortunata serie su Carlo Monterossi per esplorare nuovi temi.

Robecchi, come è nato “Le verità spezzate”?

«Volevo raccontare una storia del passato, ma non con un romanzo storico. E allora mi sono inventato questo burbero regista che si ritrova a indagare sulla misteriosa morte di Augusto De Angelis, uno dei padri del giallo italiano. È anche un omaggio a chi negli Anni 30 portò in Italia un genere allora considerato “straniero” e malvisto dal regime fascista, che infatti ostacolò De Angelis in tutti i modi e arrivò persino a vietare i suoi gialli».

Anche il regista si sente ostacolato. Quasi come a dire che la censura del mercato non è poi tanto diversa da quella di una dittatura. È così?

«Noi siamo abituati a pensare alla censura classica, la più terribile: “Se scrivi questo vai in galera!”. Ma ci sono anche altri tipi di censure e pressioni. Una, tremenda, è la dittatura del “meglio di no” per quieto vivere. Un’altra può essere quella del mercato. Così il mio povero regista si ritrova con i produttori che vorrebbero imporgli un divo di Hollywood che con la sua idea non c’entra nulla. Oppure di girare in posti assurdi per avere finanziamenti».

È il grido di dolore di un artista arrabbiato?

«Nulla di autobiografico. È la foto di una situazione in cui siamo tutti immersi. Chiunque oggi prenda in mano la penna (o la cinepresa) deve fare i conti con questo tipo di condizionamenti».

Questo libro diventerà una saga?

«L’ho immaginato come un romanzo singolo. Oggi c’è il vizio di pensare sempre alla serie: non è obbligatorio. Rivendico il diritto di inventarmi un personaggio non seriale!».

E diventerà un film?

«Questo mi piacerebbe: un film con dentro un regista che gira un film, scritto da un giallista che indaga sulla morte di un altro giallista. Un bel gioco di scatole cinesi».

Oltre che scrittore, lei è giornalista e autore televisivo (per esempio, per Maurizio Crozza). Che differenze ci sono?

«Lo scrittore lavora da solo. Il giornalista partecipa a un’opera collettiva, cioè il giornale, l’autore televisivo ancora di più: è un continuo scambio di idee. E poi c’è una differenza di ritmo. Un conto è avere 200 pagine, un conto 50 righe, un conto 90 secondi. In tv i tempi sono tassativi e 90 secondi devono essere 90 secondi; guai a scrivere un testo che ne dura 100!».

A proposito di tv: che ne pensa della fiction che Prime ha tratto dai suoi libri su Monterossi?

«Adoro Fabrizio Bentivoglio che gli presta il volto, è un grandissimo attore. Le due serie, di alto livello, sono andate molto bene. E se vorranno farne altre, i romanzi ci sono».