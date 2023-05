Luca e Daniela Sardella: «Amare le piante e la natura è un affare… di famiglia»

Padre e figlia pubblicano un libro pieno di consigli e raccontano a Sorrisi com’è nata la loro passione per il verde Barbara Mosconi







Una mattina di maggio all’Orto Botanico di Roma incontriamo Luca Sardella (sempre nel cast di “Striscia la notizia”) con coppola d’ordinanza in testa. E per l’occasione c’è anche la figlia Daniela, avvocato penalista, ma con la stessa passione per il verde di papà. Insieme hanno scritto un nuovo libro intitolato “Una pianta per amica”.

Venite spesso all’Orto Botanico?

Luca: «Sin da piccina la portavo qui, al parco, e le spiegavo la natura con il linguaggio che si usa in botanica. Infatti Daniela conosce tutti i termini scientifici».

Daniela: «Quando gli altri bambini mangiavano le merendine io avevo la carota, il finocchio o la frutta che di nascosto dividevo con il nostro cane, un incrocio fra un mastino napoletano e un cane lupo».

Luca, il primo consiglio “verde” che ha dato a sua figlia?

Luca: «Rispettare la natura e le piante tanto quanto rispetti casa tua».

Daniela, lei invece negli anni cosa ha imparato?

Daniela: «A essere selettiva. Lui ha un amore a 360 gradi per qualsiasi tipo di pianta: per noi ormai è una questione di sopravvivenza, il terrazzo è pieno. A volte papà si presenta a casa persino con qualche pianta abbandonata vicino a un cassonetto».

Luca: «Mi spiace, perché è sempre un essere vivente! Non a caso Daniela parla con le piante. Lo scorso Natale c’era un abete malandato e lei continuava a parlarci: è sopravvissuto».

Com’è stato crescere tra piante e fiori?

Daniela: «Fin da piccola sono stata abituata a prendermi cura del verde. Mentre gli altri genitori regalavano cani e gatti ai figli per insegnare l’accudimento e la responsabilità a me diedero un bonsai: ce l’ho ancora».

Luca: «Da noi non si donano collane d’oro e gioielli, ma alberi e piante. Quest’anno le ho regalato una camelia».

La vita in casa Sardella come si svolge?

Luca: «Abbiamo un terrazzo in comune che gestiamo ad anni alterni».

Daniela: «Il terrazzo, in realtà, è al livello del mio appartamento, al piano di sopra. Lui sta sotto e ha dei grandi balconi».

Quest’anno a chi tocca?

Daniela: «Tocca a me, ma sono un po’ in ritardo».

Luca: «Mi chiamano “il tagliatore” perché faccio potature molto drastiche. Soprattutto in questo periodo, le rose più tagli e più viene fuori la chioma. Lei fa potature più gentili. Per le annaffiature, invece, Daniela è più portata, non sporca. Io semino terra di qua e di là, così lei ha sempre da ridire, ma essendo avvocato le do ragione».

In cosa siete diversi, oltre al modo di potare?

Luca: «Quando arriva un insetto o qualche animaletto famelico io in due secondi li elimino, invece lei fa uno studio preliminare: vuol sapere l’insetto dov’è, come si comporta, lo va a cercare sotto terra».

Daniela: «Pratico anche la cosiddetta “lotta biologica”».

Luca: «Infatti ha comprato un centinaio di coccinelle che servono a debellare gli insetti e che poi si ficcano pure nel mio letto: mentre dormo me le sento camminare sul viso».

Sulle piante avete gli stessi gusti?

Daniela: «A me piacciono le piante con i fiori, sono abbagliata dalla bellezza dei colori. Ora ho un amore per un bonsai di azalea: fiorisce in maniera bellissima. Papà è più pragmatico».

Luca: «A me piace il frutto che viene dal fiore, non solo per mangiarlo, ma perché è la dimostrazione di come la natura si completa. Sul terrazzo ho una pianta di fichi dolcissimi».

Daniela: «Ha riempito casa anche di fichi d’india. Il vicino si lamenta perché con il vento le spine volano sul suo terrazzo e ci ha chiesto disperato di cambiare la loro posizione».

Il vostro colore preferito è il verde?

Luca: «Io amo molto l’azzurro, anche se Daniela ha gli occhi verdi».

Daniela: «Il mio sicuramente è il verde».

Almeno sui cappelli andate d’accordo?

Daniela: «Lui ha 394 cappelli, li ho contati. In casa ha quattro armadi pieni e ora ha occupato anche quelli del mio appartamento. Nella mia prima foto con papà lui è con il cappello: rosa, perché ero una bimba».

Luca: «Ho sempre il cappello abbinato con la camicia. Daniela cerca di aiutarmi: “Attento, non mettere questo, non mettere quell’altro, la camicia non è stirata bene, ma come ti sei vestito!”».

Insieme scrivete anche libri e canzoni. Si può sapere come fate?

Luca: «Litighiamo su ogni frase».

Daniela: «Io sono più legata al significato, lui, da artista, inventa. Alcuni concetti a volte sono chiari, a volte meno. “Ma papà, non vuol dire nulla!”. E poi ridiamo».

Cosa si è inventato ultimamente?

Luca: «Una mattina Fiorello mi chiama e mi dice: “Luca, tu che hai conosciuto Carlo d’Inghilterra scrivimi una canzone sulla feijoa coltivata dal nuovo Re”. Io mi sono messo un giaccone sopra il pigiama e gli ho mandato un video. Da allora tutti mi chiedono di questa fantomatica e misteriosa feijoa...».